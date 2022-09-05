Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфа":

Перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю ВВС заявила, що її образили коментарі, в яких деякі люди дивуються, як її чоловік президент Володимир Зеленський з телевізійного актора перетворився на військового лідера. За її словами, він і не міг вчинити інакше.

Я не думаю, що Зеленський перетворився на воєнного лідера. Не можна це зробити, не маючи відповідної освіти та досвіду. Апріорі. Ніхто з тих, хто не навчався у військових училищах чи вишах, не воював, не здатний стати військовим лідером.

Так, згідно з постом, президент України є також верховним головнокомандувачем. Але ж ми розуміємо, що військовими справами займається Генштаб ЗСУ.

Я не зовсім розумію, чесно кажучи, на що образилася перша леді. Так, є опоненти Зеленського, які його взагалі як лідера не сприймають. І є привід вважати, що він як актор справді грає нову роль, у тому числі своїми публічними виступами. Є й прихильники президента, які вважають, що якби не він, Україна б не вистояла під натиском російської агресії. На мій погляд, ні перше, ні друге не співвідноситься з дійсністю.

Так, з погляду заяв, виступів Зеленського, він виглядає, на мою думку, гідно. Особливо щодо його звернень до іноземців – звернення до парламентів, до студентів, до громадськості тощо. Однак тут є одне "але". Мені сподобалося, як на Заході характеризують Зеленського. Там відзначають його дуже вдалу комунікацію. І навіть назвали це емополітикою. Тобто емоційною політикою. Він звертається до емоцій. Так, до речі, було коли Зеленський був актором. Саме емо-політика в нього дуже вдала.

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А щодо реальної політики – тут багато питань. І щодо кадрових рішень, і щодо прийняття тих чи інших резонансних законів, і щодо дивних опитувань у ракурсі нам потрібна чи ні диктатура.

Тож, наголошую, емо-політика (комунікація) у Зеленського є вдалою. А в реальній політиці я не надто бачу істотних змін, враховуючи той кадровий склад, який маємо зараз. Практично весь він складається з людей, які довели нас до сумної ситуації в економіці та суспільно-політичному житті. Напередодні 24 лютого вже падала підтримка чинної влади, був навіть негативний рейтинг самого Зеленського.

Широкомасштабне російське вторгнення та вдала емо-політика Зеленського поки що відсунули ті проблеми на задній план. Дай боже, ми переможемо, а вже потім дивитимемося, як змінила війна українського президента – і чи став він так само успішним у реальній політиці, як у емоційній.