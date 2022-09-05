Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа":

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью BBC заявила, что ее оскорбили комментарии, в которых некоторые люди удивляются, как ее муж, президент Владимир Зеленский, из телевизионного актера превратился в военного лидера. По ее словам, он и не мог поступить по-другому.

Я не думаю, что Зеленский превратился в военного лидера. Нельзя это сделать, не имея соответствующего образования и опыта. Априори. Никто из тех, кто не учился в военных училищах или вузах, не воевал, не способен стать военным лидером.

Да, согласно посту, президент Украины является также верховным главнокомандующим. Но мы же понимаем, что военными делами занимается Генштаб ВСУ.

Я не совсем понимаю, честно говоря, на что обиделась первая леди. Да, есть оппоненты Зеленского, которые его вообще как лидера не воспринимают. И есть повод считать, что он как актер, действительно, играет новую роль, в том числе своими публичными выступлениями. Есть и сторонники президента, которые считают, что если бы не он, Украина не выстояла бы под напором российской агрессии. С моей точки зрения, ни первое, ни второе не соотносится с действительностью.

Да, с точки зрения заявлений, выступлений Зеленского, он выглядит, по моему мнению, достойно. Особенно касательно того, что касается его обращений к иностранцам – обращения к парламентам, к студентам, к общественности и так далее. Однако здесь есть одно "но". Мне понравилось, как на Западе характеризуют Зеленского. Там отмечают его очень удачную коммуникацию. И даже назвали это эмо-политикой. То есть, эмоциональной политикой. Он обращается к эмоциям. Так, кстати, было и когда Зеленский был актером. Именно эмо-политика у него – весьма удачна.

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А что касается реальной политики – тут много вопросов. И касательно кадровых решений, и касательно принятия тех или иных резонансных законов, и касательно странных опросов в ракурсе нужна нам или нет диктатура.

Так что, подчеркиваю, эмо-политика (коммуникация) у Зеленского является удачной. А в реальной политике я не особо вижу существенных изменений, учитывая тот кадровый состав, который имеем сейчас. Практически весь он состоит из людей, которые довели нас до печальной ситуации в экономике и общественно-политической жизни. Накануне 24 февраля уже падала поддержка действующей власти, был даже негативный рейтинг у самого Зеленского.

Широкомасштабное российское вторжение и удачная эмо-политика Зеленского пока отодвинули те проблемы на задний план. Дай боже, мы победим, а уж потом будем смотреть, как изменила война украинского президента – и стал ли он столь же успешным в реальной политике, как в эмоциональной.