Спізасновник "Демократичної Сокири" та військовослужбовець ЗСУ Юрій Гудименко розповів про успіхи ЗСУ на Харківщині

Ні, нам це не здається і ми не маримо. Ми їх дійсно заганяємо.

Ми дійсно заганяємо, валимо і знищуємо армію найбільшої країни світу. Ми дійсно знищуємо армію Росії. Ми робимо те, що не змогли зробити Шухевич і Петлюра. Ми робимо те, чого не могли зробити століттями.

Вам не здалося і не наснилося. Росіяни і справді евакуюють села у Білгородській області від страху перед українською армією. Їхні склади і бази палають, їхні солдати тисячами відмовляються йти у бій проти лютих українців. На їхніх ток-шоу, де у лютому зі сміхом вирішували, чи впаде Україна за два дні чи все ж таки протримається три, зараз журналісти і політики переконують одне одного, що Росія поки не капітулюватиме. Не капітулюватиме перед Україною. Поки.

Зараз за кожним українським солдатом стоять тіні. Тіні бійців УПА. Тіні вояків УНР та ЗУНР. Тіні з козацькими рушницями у прозорих руках. Тисячі і тисячі тіней тих, хто воював за цю землю раніше. Тіні забутих і незабутих предків.

Вони стоять поза спинами солдат у пікселі. Непомітні, немов вітер.

І вони пишаються нами.

Пишаються кожним із нас.

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P.S. "Туристи знаходять в Карпатах старий схрон, з нього виповзає сторічний дід з машинґвером:

- Cлава Ісу. Ну, які новини?

- Та війна, діду.

- Із ким воюємо?

- З Москвою.

- А де саме воюємо?

- Та під Бєлгородом.

- Ну що… нормально хлопці просунулися…"