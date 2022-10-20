Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит") вказав на нестачу у російських мобілізованих бойової техніки

Буквально днями я наголошував, що російське командування відправляє до зони бойових дій до України частково мобілізованих у форматі "маршових батальйонів", тобто без повноцінної комплектації технікою.

Власне цей процес прискорився в рази і це насторожує. Справа в тому, що якщо раніше такі підрозділи супроводжувалися хоч легкоброньованою технікою або транспортними засобами, то зараз женуть масово, виключно кількісно.

Складається таке враження, що під оголошення "воєнного стану" вони готують імітацію наступу.

Фактично, чмобиками зараз повсюдно затикають дірку з комплектації підрозділів у зоні БД, не вирішуючи проблематики з технікою. Тобто найближчими днями вони їх просто можуть використовувати для закидання на позиції ЗСУ як штурмове м’ясо.

Не можу сказати, що це несе якусь критичну загрозу, але нагадаю, що 10 жовтня масовані ракетні удари територією України супроводжувалися спробами окупантів наступати на низці напрямків. Успіхом вони не увінчалися, але...

Але факт залишається фактом, особливо з огляду на те, що росія зараз перекинула в Білорусі МіГ-31К — носії Х-47М "Кинжал". Тобто можуть скомбінувати ракетні удари по Україні з імітацією настання і все це під оголошення "ВП".

Насправді, якщо так і буде, то це одне з тих рішень російського військово-політичного командування, яке інакше як "Тупше бути не може" назвати неможливо. Але, схоже, саме такий тупий план цим РВПК і розглядається.

Заздалегідь зазначу, що цей план не вирішує ні тактичних, ні тим більше стратегічних завдань. А використання Х-47М "Кинжал", які зараз росія не здатна виробляти і зовсім бачиться проявом неадекватності та істерії.

Хоча, неадекватність та істерія це вже звичайні настрої у стінах Кремля.