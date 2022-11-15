Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін пояснив, що відбуватиметься на полі бою найближчим часом

Тезово про найближчий час. Взимку з більшою ймовірністю не буде заморозки фронту. ЗСУ спробує реалізувати свою істотну перевагу в зимовому забезпеченні над ЗС РФ.

Наступ з території Білорусі – це реальна загроза. Українське керівництво це чудово розуміє та вживає всіх необхідних заходів.

Постачання із Заходу тільки зростатимуть. США вперше готується передати танки, причому у кількості кількох танкових батальйонів.

Наступного року, впевнений, можна буде очікувати й цікаві пропозиції та новини щодо авіації для України. Західна авіація це не питання так чи ні, це просто питання часу.

Мобілізація в РФ продовжиться. Кремль планує мобілізувати ще кількасот тисяч людей.

Ініціатива, як і раніше, залишається в руках Генштабу України, і впевнений, що будуть вжиті всі заходи, щоб зберегти її за собою.

Росія обмежена у сучасних озброєннях. Поява у них на фронті гаубиць Д-1 1943 року — не виняток, це тенденція, яка зростатиме. Це стосується всіх видів озброєнь, крім їхньої авіації.

Втім, авіацію вони використовують максимально огидно через приховане дезертирство, низьку підготовку наземного персоналу, бездарне вище командування та постійне посилення ППО України.

Терор мирного населення з їхнього боку продовжиться. Наразі триває підготовка до наступного масованого удару ракетами по українській цивільній інфраструктурі.

Хоч би хто прийшов до влади в США, це ніяк не вплине на постачання та військову допомогу Україні. Це не пов’язані процеси.

Офіційне співробітництво між Ізраїлем та Україною в питаннях розвідки та оборони вже розпочато і тільки зростатиме. Як там голосують обидві країни в ООН, немає жодного стосунку до реальних справ.

Українцям та українкам важливо не забувати, що їм ніхто нічого не повинен і кожна держава діє виключно виходячи зі своїх національних інтересів.

Це працює і назад, Україна теж нікому нічого не винна, особливо російським опозиціонерам та противникам режиму Путіна.

Це важливо не забувати на тлі зростаючої допомоги Заходу. Допомагають не від доброти серцевої, а від того, що є інтерес у перемозі України та запит на максимальне ослаблення РФ.

Конфлікт із використанням ядерної зброї, як і раніше, малоймовірний.

Повернення України до кордонів 91 року – питання часу.

Це не означає, що війна не буде ще складнішою або не буде довгою. Я постійно це говорив і повторюю ще раз: війна надовго і дуже довго. Її інтенсивність може змінюватися, але доки існує РФ, буде й війна.