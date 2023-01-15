Журналістка Ольга Решетилова розповіла про внутрішні зміни в українцях

Сьогодні зайшла в один з найбільших в Києві ТРЦ. Працює в напівтемряві, але людей досить багато, особливо з дітьми. Бо ж дітей якось треба розважати, вони ростуть, їм, навідміну від дорослих, постійно потрібен новий одяг. Ну й іграшки, звісно.

Так ось іду я по цьому ТРЦ, де горить відсотків 10 ламп і немає музики, а чути лише гул з голосів сотень людей. І щось мені в цьому гулі не так. Я стала прислухатися і зрозуміла: взагалі не чути сміху.

Звичайного радісного сміху. Дитини, яка заливається заразним сміхом, підлітків, які придуркувато сміються з чогось зрозумілого лише їм, закоханих молодих людей, які сміються, бо щасливі, якоїсь жінки, яка зі сміхом розповідає чутки подрузі по телефону, чоловіків, які регочуть з чергового масного жарту.

За майже годину в торговому центрі я жодного разу не почула сміх. Ні, я бачила живі і навіть радісні обличчя. І навіть бачила, як батько пригорнув сина, явно пишаючись, що зміг йому купити дорогу річ, і син був щасливий. Я бачила військових у засмальцьованому пікселі, які обирали ляльку в "Антошці", явно дуже поспішаючи, в передчутті довгоочікуваної зустрічі. Я бачила молодих мам з немовлятами, які мліли біля малесеньких дитячих сукеночок.

Але все це було дуже стримано.

Так, як говорять у будинку, де нещодавно сталася втрата. Щоб не образити почуття близьких людей і не потривожити душі тих, хто нещодавно пішли від нас.

Тут не буде якоїсь моралі чи висновків.

Просто дуже хочу, щоб колись сміх повернувся. Щоб ті, хто більше не з нами, весело сміялися з нами з неба. Щоб сміх тамував біль і загоював рани від пережитого. Щоб ми знову навчилися бути собою.

Джерело: пост Решетилової у Facebook.