Як цивільним поводитись поряд з військовими? - Олена Риж
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Солдат в 47-й ОМБр "Маґура" Олена Риж відповіла на важливе питання
Як поводитись цивільним поряд з військовими?
Питання, яке мені задають найбільше за останні тижні.
Давайте розберемось.
Перше:
Військові (в більшості) ще донедавна були тими самими цивільними. Вони також люди, як і всі довкола. Тільки носять форму, роблять специфічну роботу і багато хто вже має змінене тіло.
Друге:
Якщо дивитесь на військового, дивіться в очі. Не опускайте свої, не відвертайте погляд. Зазвичай такі дії роблять, коли соромно самому або соромно за людину. Ось тут запитання: за що соромно вам? Або за що має бути соромно воїну?
Якщо присутній сором, що він воює, а ви ні, запитайте себе: чи робите ви тут щось для перемоги. Якщо відповідь ТАК, нема чого соромитись. Кожен робить свою роботу.
Третє:
Якщо є бажання щось сказати, подякувати, все просто:
"Дякую за вашу роботу". Погляд в очі, обов’язково посмішка. Можливо, рукостискання. Якщо хочеться передати більше тепла, запитайте: "Чи можу я вас обійняти?"
Цього достатньо, щоб військовий відчув вдячність не тільки від сім’ї і друзів.
Четверте:
Хочете зробити більше (пригостити, розрахуватись, подарувати щось…), є прості фрази:
– Дозвольте вас пригостити/ розрахуватись/ подарувати. Для мене це прояв вдячності за вашу роботу.
Спокійний тон, погляд, посмішка знову вам в допомогу. Воїн прийме це в більшості ситуацій. Головне — транслювати повагу, а не сором. Це дуже відчувається.
П’яте:
Якщо воїн отримав поранення і його тіло змінене, прийміть це і пам’ятайте про другий пункт цього допису.
Україна "найпротезованіша країна світу". Ми цього статусу не бажали, як і війни. Та вже час перестати заплющувати очі. Люди без ніг, рук, лиця – це велика частина нашого суспільства. Прийміть це. Перестаньте ПЯЛИТИСЬ, ТИКАТИ ПАЛЬЦЯМИ І ШУШУКАТИСЬ. Ми це бачимо, і це неприємно.
Цікаво, хочете пояснити дитині, зрозуміти самій – підійдіть, попросіть показати, розповісти. Це не проблема – це повага.
Шосте:
Перед тим як допомогти (спуститись/піднятись по сходах, щось понести, відкрити двері), якщо це не в моменті і нема гострої потреби, запитайте:
- Тобі/вам потрібна допомога?
- Допомогти?
- Чи можу я допомогти?
Навіть пораненим військовий хоче відчувати себе воїном. Якщо він може сам нести пакет, відкривати двері, переходити дорогу – нехай несе, відкриває, переходить.
Що проявляти поряд з військовими:
- Щирість
- Доброту
- Повагу
- Впевненість
- Вдячність
- Терпіння
- Розуміння
- Підтримку
Що заважає поряд з військовими:
- Провина
- Слабкість
- Жаль
- Роздратованість
- Нетерплячість
- Гіперопіка.
P. S. Ввечері запишу відео в тіктоці, де розповім про все детальніше.
Я все там же в 47 ОМБр "Маґура".
Джерело: Facebook-сторінка Олени Риж
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