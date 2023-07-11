Солдат в 47-й ОМБр "Маґура" Олена Риж відповіла на важливе питання

Як поводитись цивільним поряд з військовими?

Питання, яке мені задають найбільше за останні тижні.

Давайте розберемось.

Перше:

Військові (в більшості) ще донедавна були тими самими цивільними. Вони також люди, як і всі довкола. Тільки носять форму, роблять специфічну роботу і багато хто вже має змінене тіло.

Друге:

Якщо дивитесь на військового, дивіться в очі. Не опускайте свої, не відвертайте погляд. Зазвичай такі дії роблять, коли соромно самому або соромно за людину. Ось тут запитання: за що соромно вам? Або за що має бути соромно воїну?

Якщо присутній сором, що він воює, а ви ні, запитайте себе: чи робите ви тут щось для перемоги. Якщо відповідь ТАК, нема чого соромитись. Кожен робить свою роботу.

Третє:

Якщо є бажання щось сказати, подякувати, все просто:

"Дякую за вашу роботу". Погляд в очі, обов’язково посмішка. Можливо, рукостискання. Якщо хочеться передати більше тепла, запитайте: "Чи можу я вас обійняти?"

Цього достатньо, щоб військовий відчув вдячність не тільки від сім’ї і друзів.

Четверте:

Хочете зробити більше (пригостити, розрахуватись, подарувати щось…), є прості фрази:

– Дозвольте вас пригостити/ розрахуватись/ подарувати. Для мене це прояв вдячності за вашу роботу.

Спокійний тон, погляд, посмішка знову вам в допомогу. Воїн прийме це в більшості ситуацій. Головне — транслювати повагу, а не сором. Це дуже відчувається.

П’яте:

Якщо воїн отримав поранення і його тіло змінене, прийміть це і пам’ятайте про другий пункт цього допису.

Україна "найпротезованіша країна світу". Ми цього статусу не бажали, як і війни. Та вже час перестати заплющувати очі. Люди без ніг, рук, лиця – це велика частина нашого суспільства. Прийміть це. Перестаньте ПЯЛИТИСЬ, ТИКАТИ ПАЛЬЦЯМИ І ШУШУКАТИСЬ. Ми це бачимо, і це неприємно.

Цікаво, хочете пояснити дитині, зрозуміти самій – підійдіть, попросіть показати, розповісти. Це не проблема – це повага.

Шосте:

Перед тим як допомогти (спуститись/піднятись по сходах, щось понести, відкрити двері), якщо це не в моменті і нема гострої потреби, запитайте:

- Тобі/вам потрібна допомога?

- Допомогти?

- Чи можу я допомогти?

Навіть пораненим військовий хоче відчувати себе воїном. Якщо він може сам нести пакет, відкривати двері, переходити дорогу – нехай несе, відкриває, переходить.

Що проявляти поряд з військовими:

- Щирість

- Доброту

- Повагу

- Впевненість

- Вдячність

- Терпіння

- Розуміння

- Підтримку

Що заважає поряд з військовими:

- Провина

- Слабкість

- Жаль

- Роздратованість

- Нетерплячість

- Гіперопіка.

P. S. Ввечері запишу відео в тіктоці, де розповім про все детальніше.

Я все там же в 47 ОМБр "Маґура".

Джерело: Facebook-сторінка Олени Риж