Українці стали більш вразливими до вкидів. Наблизилася та сама "втома від війни" - Роман Шрайк
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Бізнесмен і блогер Роман Шрайк розповів, що випливає з нового опитування
Відверто хр*нові тенденції з опитування КМІС.
1) "Влада та армія конфліктують". Рік тому було 14%, зараз 32%.
2) "Захід втомився від України та примушує до поступок". Рік тому було 15%, зараз 30%.
Таке відчуття, що опитувані російське ТБ подивилися. Але ж не дивилися, ця погань проникає іншими каналами.
За моїм спостереженням, десь у серпні-вересні стався перелом у суспільній свідомості, наблизилася та сама "втома від війни".
Відображення цього ми бачимо в опитуванні. Суспільний імунітет ослаб і став більш уразливим до вкидів, що дають прості відповіді на складні питання.
Але крім російських пропагандистів є купа рідних любителів хайпанути на подібних темах.
Тому я б попросив усіх увімкнути мозок і згадати, що на кону доля країни. А то зараз хайпанете, а потім дивуватиметеся, а як же так вийшло.
Після війни для хайпа буде роздолля, вистачить кожному. А поки що не треба.
Джерело: пост Шрайка в Telegram
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