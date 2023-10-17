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Українці стали більш вразливими до вкидів. Наблизилася та сама "втома від війни" - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
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Автор
Українці стали більш вразливими до вкидів. Наблизилася та сама "втома від війни" Новина оновлена 17 жовтня 2023, 02:54

Бізнесмен і блогер Роман Шрайк розповів, що випливає з нового опитування

Відверто хр*нові тенденції з опитування КМІС.

1) "Влада та армія конфліктують". Рік тому було 14%, зараз 32%.

2) "Захід втомився від України та примушує до поступок". Рік тому було 15%, зараз 30%.

Таке відчуття, що опитувані російське ТБ подивилися. Але ж не дивилися, ця погань проникає іншими каналами.

За моїм спостереженням, десь у серпні-вересні стався перелом у суспільній свідомості, наблизилася та сама "втома від війни".

Відображення цього ми бачимо в опитуванні. Суспільний імунітет ослаб і став більш уразливим до вкидів, що дають прості відповіді на складні питання.

Але крім російських пропагандистів є купа рідних любителів хайпанути на подібних темах.

Тому я б попросив усіх увімкнути мозок і згадати, що на кону доля країни. А то зараз хайпанете, а потім дивуватиметеся, а як же так вийшло.

Після війни для хайпа буде роздолля, вистачить кожному. А поки що не треба.

Джерело: пост Шрайка в Telegram

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Теги:
#Війна #Блог #Роман Шрайк