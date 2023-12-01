Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик припустив, як росіяни можуть використати їх у війні проти України

Розвідка Британії в щоденному звіті вказала на те, що російський ВПК збирається почати розробку своїх власних безпілотних морських брандерів. Передбачається, що їхня бойова частина сягатиме 600 кілограмів тротилу.

При цьому розвідка не вказує на їхнє можливе застосування у війні проти України. Проте з огляду на те, що Україна не має великих бойових кораблів, можна припустити два варіанти їх використання.

Перший полягає у прямих атаках брандерів на торгові судна, які зараз заходять до українських портів. Хоча такі відкриті атаки призведуть до дипломатичних наслідків для Кремля, у тому числі й від країн Азії та Африки, з якими росіяни досі хочуть зберігати добрі стосунки.

Другий варіант полягає у більш обережній тактиці атак на українські мінні тральники та невеликі патрульні кораблі з подальшим активнішим мінуванням українських прибережних вод для того, щоб відлякати торгові судна від прямування в Україну.