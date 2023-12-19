Політтехнолог Олексій Голобуцький прокоментував "успішну" роботу БЕБ та зробив прогноз на майбутне

Який іспанський сором… Наше Бюро економічної безпеки в Європі сполучається хіба з епітетами "недоброчесний", "непрозорий", "заангажований"… А нам же союзників переконувати – економних і зосереджених на власних проблемах союзників.

"ЄС очікує перезавантаження БЕБ вже наступного року" — подібними заголовками ряснять українські ЗМІ останні кілька тижнів. Все через звіт Єврокомісії на 150 сторінках, де БЕБ згадується аж 7 разів. І, нажаль, про головний економічний правоохоронний орган пишуть в негативному контексті: європейці занепокоєні якістю і прозорістю роботи, політичною заангажованістю і "недоброчесним та непрозорим механізмом відбору працівників".

https://lb.ua/…/583400_ies_ochikuie_perezavantazhennya…

БЕБ створили за рік до великої війни. І незалежно від військових витрат на БЕБ йде окрема чимала цівка грошей на зарплати, офіси, матзабезпечення… Коли це створювали, то переконували всіх, що БЕБ стане джерелом шалених прибутків з корупціонерів. Минуло майже 3 роки. На рахунку БЕБ жодної позитивно резонансної справи – в сенсі, з підготовкою до суду, успішним проходженням суду і нарешті очікуваними прибутками для держави.

Що є на рахунку БЕБ – так це зависла з серпня справа Коломойського. Зі щомісячними мільйонними видатками на умовне "ведення справи" — роздрукування кількох папірців і проведення допитів цілих чотирьох свідків, для чого задіяний аж 51 співробітник. А також формулювання спочатку абсурдного складу злочину (власник банку перегнав на кілька днів гроші у власну ж компанію, тоді перегнав в свій банк назад; в себе взяв, собі дав, собі повернув: склад злочину тут в принципі нема з чого малювати, тим більше через 10 років після того як). А потім за наші мільйони сформулювали вже фізично нереальний склад злочину – зникнення в усіх на очах готівки на 12 вантажівок. Відсутність чи наявність котрих не помітили ні міжнародний аудит під час націоналізації, ні голова Нацбанку. Так, ми з вами саме от за цю белетристику регулярно платимо.

Я не думаю, що оцей цирк задорого помітили тільки ми, а європейці і американці – ті, в кого ми регулярно просимо багатомільярдну допомогу – абсолютно не цікавляться, що в нас тут відбувається з антикорупційними органами і наскільки успішна їхня робота (а вона зобов’язана бути успішною, ми це пообіцяли союзникам).

Особисто мене в цій історії просто-таки вкурвлює ставлення правоохоронного органу до цієї справи. Я не можу зрозуміти мотивацію цих людей. Взагалі не розумію. Це найгучніша, мабуть, економічна справа в історії України (все ж інші справи щодо мільйонерів пов’язані більше з держзрадою). На лаві підсудних сидить третій найвпливовіший і найбагатший представник великого бізнесу, людина зі списку "Форбс", політик, сірий кардинал, стратег і так далі… Слідство триває чотири місяці, в СІЗО він три місяці. У цей час пів сотні детективів змогли допитати аж 4-х свідків за чотири місяці… і все… ВСЕ?!!! Тобто вони піймали "золоту рибку" і замість того, щоб зробити із нею щось корисне, чотири місяці саботують слідство. Навіть не імітують, тупо саботують…

Що цікаво, з’явились відомості, що адвокати Коломойського вже самі виступили з ініціативою якось ситуацію привести до притомного вигляду: через антикорупційний суд вони намагаються змусити генерального прокурора Костіна віддати справу про зникнення готівки із БЕБ до НАБУ. Бо в НАБУ вже є кілька справ, пов’язаних із "ПриватБанком" та Коломойським. Тому було би правильно об’єднати їх в одну. Чи принаймні довірити і це провадження одному і тому самому органу слідства. Це, ймовірно, помітно здешевить слідство (хоч і позбавить зарплат, прогресивок, надбавок і премій 37 детективів і 14 прокурорів ). Але суд не дозволив такого цинічного свавілля щодо 51 отримувача грошей: спочатку антикорупційний суд першої інстанції відмовив адвокатам, а потім і апеляційна палата цього ж суду, заслухавши доводи захисників, залишила все як є.

Ну, окей, суд в нас дуже гуманний. Але ж рано чи пізно результати дорогезного "розслідування" доведеться передавати в суд. В сенсі, не в український суд (бо до незалежної і при тому некорумпованої судової влади, котра абсурдні справи збиватиме на підльоті, нам ще як до Китаю рачки). Там, звісно, буде "перша інстанція", "апеляція", "вирок"…

А потім "європейський суд з прав людини": колегія суддів заслухає доводи захисту, отримає когнітивний дисонанс від доводів обвинувачення. Потім судді разом покрутять пальцями біля скронь і закриють справу. А ще зобов’яжуть українську державу заплатити компенсацію кришталево чесному громадянину Ігорю Коломойському: витрати на адвокатів, моральну шкоду і так далі. Це очевидний для кожного прогноз: погано (або ніяк) підготована справа завжди б’є по обвинувачах.

А потім комусь доведеться якось виправдовуватись перед нашими партнерами: як і чому БЕБ провалила крупну справу – або вигадала справу за відсутності доказів і складу злочину. І в який спосіб це сполучається з обіцяними реформами, прозорістю, чесністю…

Ну і на кінець. Минулого тижня трійку суддів апеляційного суду: Паленика, Сливу та Глиняного – затримали на хабарі. НАБУ встановило, що у в одному із проваджень пов’язаних із держрадником Богуслаєвим вони отримали хабаря у 25 тисяч доларів для трьох. Гроші передали в коробці з-під віскі судді Паленику. Він їх розміняв та розфасував. По 8300 доларів на ніс. Частку судді Сливи запакував у пачку з-під кави. Суддя Глиняний отримав 8300 доларів у рекламній брошурі інтернет-провайдера. https://www.slovoidilo.ua/…/pidozryuvanyj-suddya…

А саме ці троє першими слухали апеляцію адвокатів Коломойського на арешт. Порушуючи регламент суду, вони дозволили прокурору в апеляційному засіданні оголосити фактично нову підозру замість того, щоб заслухати апеляцію адвокатів на "нафтохімічну" підозру, як того вимагав закон. Тобто, доклались до формування доказової бази для зустрічного обвинувачення України в міжнародних інстанціях.

Провідний прокурор у справі, що її веде БЕБ проти Коломойського, – пан Дем’янчук – теж, як свідчить Ґуґл, має цікавий інформаційний бекграунд. І це теж гарантовано використають адвокати…

А розплачуватиметься за все це Україна. Коштами з наших податків і своєю репутацією в союзників.

Джерело: публікація Голобуцького у Facebook.