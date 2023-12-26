Проти нас воюють не чмоні: 10 чесних думок про війну - Олександр Тодорчук
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Військовослужбовець ЗСУ та засновник українського гуманістичного руху UAnimals висловився щодо сітуації по війні
10 чесних думок про війну
Часто можна почути, що із суспільством мають говорити, як із дорослими. Так і є! Втім здається, що хтось не хоче дорослішати, інші ж бояться налякати. Може цей пост не сподобається, але от моя доросла розмова:
1. Україна бореться за власне існування із ворогом, який має сильну армію та потужні спроможності;
2. Проти нас воюють не чмоні, а розумні та хитрі командири і велика кількість гарних військових;
3. Росія не зважає на думку західного світу і навіть свого населення. Це робить їх ще складнішим ворогом;
4. Зараз війна не у фінальній стадії перед перемогою і наступного року ми не будемо святкувати в Криму і, тим більше, на червоній площі;
5. Україні потрібна мобілізація. На жаль, черг до ТЦК немає і пов'язано це не з підходом до мобілізації, корупцією і т.д. У переліченому криється зло, але причина не в цьому і ви це розумієте;
6. Цивільні можуть працювати на перемогу і, якщо існує економічна/культурна/інформаційна/гуманітарна "війна", то в ній треба битись. Недостатньо просто працювати, як завжди. Не достатньо давати концерти українців для українців, що збирають гроші на українців. Бийтесь!
7. Донейту раз на місяць не достатньо: допомагайте постійно, ставайте волонтером/кою, реалізовуєте дійсно корисні проєкти;
8. Якщо ви готові долучатись до Сил оборони й вам не подобається підхід до мобілізації, заходьте на Work, LobbyX та купу інших сайтів, де можна знайти мілітарні вакансії для чоловіків та жінок будь-якої спеціальності;
9. Україна програє, якщо не буде єдності на кожному рівні;
10. Україна переможе. Втім однієї віри у це недостатньо.
Джерело: Facebook-сторінка Александра Тодорчука.
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