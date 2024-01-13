Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін прокоментував бій між "Бредлі" та Т-90М

WarArchive опублікував велике відео бою, де можна бачити, як дві українські бойові машини "Бредлі" розмотують російський Т-90М у кинджальному бою. Смертоносна 25-мм гармата M242 Bushmaster не залишає новітньому російському танку шансів.

Впевнений, що тут відіграла роль не лише рухливість "Бредлі". Зауважте, що вони заходили з різних напрямків, продовжуючи вогонь, не припиняючи рух.

Але також вирішальне значення мали чудові системи, що дозволяють утримувати гармату точно російському танку і вести прицільний вогонь у ньому.

Повідомляють, що сам танк був залишений росіянами та втрачено. І, як я вже писав, кількість документації про прямі зіткнення бронетехніки з бронетехнікою в російсько-українській війні вже достатньо, щоб не стверджувати, що це вже такий рідкісний звір.

Джерело: пост Левіна в Telegram.