Долар і євро "зависли": курс валют в Україні на 22 жовтня

Нацбанк опублікував курс валют на ранок п’ятниці, в якому "відзначився" тільки фунт стерлінгів

У п’ятницю, 22 жовтня, українська гривня демонструє стабільність: у порівнянні з попереднім банківським днем, вона залишилася практично на тому ж рівні.

Про це повідомили в Нацбанку України.

З інформації НБУ випливає, що долар США в Україні залишився по 26,20 грн, як і на день раніше. Стабільною є і основна валюта Євросоюзу, яка не додала в ціні і копійки.

Єдина, хоч і несуттєва зміна, — те, що 1 фунт подорожчав на 8 копійок.

Таким чином, курс найбільш популярних в Україні валют виглядає наступним чином:

1 долар США = 26,2078 грн;

1 євро = 30,49 (добою раніше був 30,48 грн);

1 злотий = 6,62 грн (було 6,64 грн);

10 російських рублів = 3,676 (було 3,69 грн);

1 фунт стерлінгів = 36,15 (було 36,07 грн).

З повним списком можна ознайомитися нижче:

Курс валют на 22 жовтня

Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют

Нагадаємо, поки осінь-2021 залишається сприятливим часом для української гривні: з 31 серпня по 17 жовтня національна українська валюта по відношенню до долара США зміцнилася на 54 копійки. Ще більше — 1,15 грн — нацвалюта змогла виграти у євро. Тим часом, як розповіли "Телеграфу" економічні експерти, гривня знаходиться зараз в досить нестійкому положенні і вже до кінця року може девальвувати до 28-29 гривень за долар.