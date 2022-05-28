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Долар на "чорному ринку" рвонув угору: свіжий курс на 28 травня

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Курс валют сьогодні Новина оновлена 28 травня 2022, 09:30
Курс валют сьогодні

Офіційну валюту Нацбанк утримав на минулоденних позначках, а "чорні" розцінки поповзли угору

Розцінки на валюту в Україні поступово стабілізуються. На вихідні дні, 28 та 29 травня, Національний банк України встановив курс європейської валюти на рівні 31,32 гривні. У порівнянні з учорашнім банківським днем, як євро, так і американська валюта — долар США, утримались на своїх попередніх позначках. Останній сьогодні коштуватиме 29,25 гривні.

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А от що стосується "чорних" розцінок, то в обмінниках валюта різко стрибнула вверх. До прикладу, "чорний" долар США у суботу, 28 травня, на купівлю коштує 36,40 гривні, у порівнянні з учорашніми 36,24 гривнями. А на продажі — 36,65, що на 10 копійок більше, аніж у п'ятницю.

Європейська валюта також підскочила в ціні, під час купівлі євро коштуватиме упродовж сьогоднішньої доби 38,60 гривень, а на продаж — 39,10 гривні.

Курс долара та євро на чорному ринку 28 травня
Курс долара та євро на чорному ринку 28 травня

Враховуючи стабільність євро, та долара США інші європейські валюти теж сьогодні не подорожчали у відношенні до гривні.

Курс валют 28 травня у банках України
Курс валют 28 травня у банках України

За польський злотий у вихідні проситимуть 6,79 гривні. Стабільним також залишається і румунський лей, його вартість складе 6,33 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з інформацією, котру надають українські економічні експерти, на стабілізацію курсу гривні Нацбанку довелося витратити сотні мільйонів доларів.

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