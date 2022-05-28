Долар на "чорному ринку" рвонув угору: свіжий курс на 28 травня

Офіційну валюту Нацбанк утримав на минулоденних позначках, а "чорні" розцінки поповзли угору

Розцінки на валюту в Україні поступово стабілізуються. На вихідні дні, 28 та 29 травня, Національний банк України встановив курс європейської валюти на рівні 31,32 гривні. У порівнянні з учорашнім банківським днем, як євро, так і американська валюта — долар США, утримались на своїх попередніх позначках. Останній сьогодні коштуватиме 29,25 гривні.

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А от що стосується "чорних" розцінок, то в обмінниках валюта різко стрибнула вверх. До прикладу, "чорний" долар США у суботу, 28 травня, на купівлю коштує 36,40 гривні, у порівнянні з учорашніми 36,24 гривнями. А на продажі — 36,65, що на 10 копійок більше, аніж у п'ятницю.

Європейська валюта також підскочила в ціні, під час купівлі євро коштуватиме упродовж сьогоднішньої доби 38,60 гривень, а на продаж — 39,10 гривні.

Курс долара та євро на чорному ринку 28 травня

Враховуючи стабільність євро, та долара США інші європейські валюти теж сьогодні не подорожчали у відношенні до гривні.

Курс валют 28 травня у банках України

За польський злотий у вихідні проситимуть 6,79 гривні. Стабільним також залишається і румунський лей, його вартість складе 6,33 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з інформацією, котру надають українські економічні експерти, на стабілізацію курсу гривні Нацбанку довелося витратити сотні мільйонів доларів.