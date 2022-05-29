Долар почав падати навіть на "чорному ринку": свіжий курс на 29 травня

Слідом за доларом дешевшає і євро

Ранок неділі, 29 травня, приніс Україні стійкішу позицію гривні щодо іноземних валют навіть на "чорному ринку" порівняно з попереднім банківським днем. Так, долар за добу встиг подешевшати загалом на 10 копійок. Така ситуація спостерігається і з курсом євро.

Більше деталей розповість Телеграф, посилаючись на дані ресурсу "Мінфін".

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За покупку американського долара 29 травня продавці чорного ринку попросять у вас 36,30 грн. Це на вже згадані десять копійок дешевше, ніж на добу раніше. У продажу валюта коштує 36,52 грн., втративши 13 копійок від попередніх показників.

Ціни на євро змінилися тільки щодо продажу. Тут вартість валюти знизилася до 38,95 грн, подешевшавши одразу на 15 копійок. При цьому купити євро, як і раніше, пропонують за 38,60 грн.

Курс валют в Україні на чорному ринку 29 травня

Звісно, змінюється зараз і курс валют у банках. У деяких із них покупка долара трохи подорожчала, хоча загалом і тримається одних і тих самих показників.

Курс долара у банках України 29 травня

Євро ж — навпаки — подешевшало одразу в кількох банківських установах.

Курс євро у банках України 29 травня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яких фінансових сюрпризів для національної валюти та долара варто очікувати українцям у червні. Спойлер — гривню може трохи "похитати" через частоту спекуляцій на ринку.