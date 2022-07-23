Долар на чорному ринку нестабільний: експерт пояснив, чи чекати ціни у 40 гривень

Експерти переконані, що просідання національної української валюти на готівковому ринку є тимчасовим

У Національному банку України (НБУ) оцінили шанси ймовірного стрибка американського долара до позначки у 40 гривень. За словами заступника голови правління НБУ Василя Фурмана, українцям не варто звикати до розцінок на долар США у 40 гривень, адже відповідне явище буде лише тимчасовим і вже за кілька тижнів національна українська валюта знову укріпиться.

Про це фаховий експерт заявив, відповідаючи на запитання журналіста, під час чергового інформаційного телемарафону, який транслювався на українських телеканалах у п'ятницю, 22 липня.

"Щодо готівкового курсу. Дійсно, вчора після прийнятого рішення (про підняття офіційного курсу долара до гривні — ред. редакцією) готівковий ринок трохи послабився, але на мою думку, як експерта, це явище тимчасове і гривня в найближчі дні посилиться", — висловив свою думку представник НБУ.

Якщо розглядати розцінки, які наразі спостерігаються в обмінниках, то у перший вихідний день тижня, 23 липня, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", американська валюта утрималася під час купівлі, проте зросла в ціні на продажу.

Так, у суботу купівля одного долара США обійдеться у 38,80 гривень. Водночас продаж коштуватиме 39,50, що аж на 75 копійок більше, аніж учора.

"Чорний" євро упродовж сьогоднішні доби встав значно дорожчим. Зокрема, під час купівлі європейська валюта обійдеться у 39,20 гривень, що на гривню більше, ніж минулоденна позначка. При цьому продаж вартуватиме 40,00 гривень, і це на 85 копійок дорожче за попередню ціну.

Раніше "Телеграф" розповідав, у якій валюті краще зберігати свої заощадження українцям після того, як головний банк країни — НБУ, прийняв рішення "розморозити" фіксований курс американського долара.