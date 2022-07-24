Долар на чорному ринку наближається до 40: чи відповідає свіжий курс валют прогнозам

Українці мають не піднімати паніку, інакше долар подорожчає ще більше

Офіційне підвищення курсу долара від НБУ дало дуже очікувані наслідки у вигляді подорожчання валюти на чорному ринку. На ранок 24 липня у продажу долар коштував уже 39,50 грн, і, за прогнозами економічного експерта Данила Моніна, ціна може лише збільшуватися. Насамперед ситуація залежатиме від панічних настроїв наших співгромадян.

Як пояснив фахівець "Телеграфу", дії Нацбанку були вимушеним заходом, який має дві сторони. З плюсів — у найближчій перспективі Україна зможе покращити свою фінансову стабільність у стані війни, з мінусів — невідворотне зростання інфляційних процесів.

Нагадаємо, що офіційний курс долара підняли одразу на чверть ціни — до 36,56 гривень.

"Звичайно, у зв’язку з стрибкоподібним зростанням ми спостерігаємо паніку, яка відразу завалила курс вгору, але думаю, що він скоро стабілізується на якомусь вищому рівні", — припускає Монін, закликаючи людей не бігти в обмінники скуповувати долари.

Втім, поки що ситуація з курсом валют не надто втішна. Як свідчить ресурс "Мінфін", вранці 24 липня долар США у продажу коштував уже 39,50 грн. Купуючи американську валюту, вас попросять заплатити 39,11 грн, що відразу на 31 копійку дорожче, ніж у попередній банківський день.

Курс валют на чорному ринку в Україні 24 липня

Схожу вартість демонструє євро. Якщо продаж залишився незмінним — по 40 гривень, то у купівлі валюта подорожчала на 20 копійок. Наразі за неї просять 39,40 грн.

Як ситуація з валютою на міжбанку, можна дізнатися з інфографік нижче:

Курс долара у банках України 24 липня

Курс євро у банках України 24 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи можна уникнути падіння гривні та від яких дій залежить курс національної валюти.

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