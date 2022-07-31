Експерт прогнозує зниження вартості долара: чи відповідає цьому свіжий курс

Фахівці прогнозують, що через тиждень ситуація із вартістю американської валюти може стабілізуватися.

Подорожчання долара США на чорному ринку України не надто обґрунтоване, адже об’єктивних причин для цього немає. Як пояснює фінансовий експерт Віталій Шапран, стрибок курсу більше орієнтований на паніку громадян та бажання не надто чистих на руку людей отримати "швидкі гроші".

У коментарі "Телеграфу" фахівець прогнозує швидке зниження вартості американської валюти. На його думку, фінансова система України та банки зможуть впоратися з такими грошовими гойдалками без зайвих витрат.

На регулювання вартості долара, каже Шапран, вплине профіцит валюти на міжбанку. Тому він вважає, що буквально протягом тижня курс повернеться до значення 36,6 грн, залишивши планку 40 далеко позаду. Водночас експерт дещо критикує Нацбанк за таке різке підвищення вартості американської валюти. Він упевнений, що логічніше було б встановити курс у межах 33-34 грн.

Частково з прогнозом експерта погоджуються показники курсу на чорному ринку України станом на ранок 31 липня. Як інформує "Мінфін", у продажу долар опустився до 41,38 грн, що на цілих 82 копійки дешевше, ніж у попередній банківський день. Змінилася і вартість купівлі — 40,01 грн. Це означає, що на цьому рівні долар "просів" аж на 1,59 грн.

Курс валют на чорному ринку в Україні 31 липня

Євро теж подешевшав: у продажу коштує 42 грн, що дешевше на 80 копійок, ніж напередодні, а при покупці — 40,50 грн (менше на 50 копійок).

Ситуацію на міжбанку України можна оцінити з інфографіки нижче:

Курс долара у банках України 31 липня

Курс євро у банках України 31 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф", які два головні чинники можуть вплинути на курс долара вже у серпні. Спойлер — одним із них є запуск зернового експорту морським коридором.