Долар на чорному ринку дорожчає: експерт пояснив стратегію Нацбанку

Люди все ще зацікавлені в іноземній валюті, що й стимулює стрибки курсу

Вартість долара в найближчі три місяці разюче відрізнятиметься від бажаної багатьма українцями. Лише за останню добу у продажу американська валюта на чорному ринку набрала 50 копійок, прагнучи раніше анонсованої аналітиками позначки в 43 гривні. Втім, на думку економічного експерта Бориса Кушнірука, все не так сумно, як здається на перший погляд.

Фахівець пояснив "Телеграфу", що зараз Нацбанк перебуває перед вибором — яка з двох стратегій буде кращою для економіки країни. Наголосимо, що вони обидві так чи інакше впливають на можливе подорожчання долара.

"Зерновий коридор", який відкрився у серпні, дозволить Україні трохи заробити за допомогою експорту. Проте видимі зміни розпочнуться не раніше, ніж за три місяці, а до цього перевищуватиме імпорт. Отже, долар буде затребуваний, у тому числі і на чорному ринку.

Борис Кушнірук каже, що в НБУ можуть або обрати сценарій із девальвацією гривні, паралельно нарощуючи долар, або ж намагатися й надалі утримувати курс долара штучно — за фіксованою зараз вартістю 36,56 грн. Він вважає, що швидше за все буде обрано другий варіант, проте це не вбереже американську валюту від подорожчання. Найбільше зростання, звичайно ж, очікує долар саме на чорному ринку.

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Частково такий прогноз вже підтверджується готівковим курсом долара, про який звітує ресурс "Мінфін". Станом на ранок 12 серпня долар на чорному ринку у продажу подорожчав на 50 копійок, досягнувши позначки 40,50 грн. При купівлі валюта трохи дешевша — 39,80 грн.

Курс долара на чорному ринку України 12 серпня

Також підвищився і євро. Продають цю валюту за 41 грн (+10 копійок за добу), а купують за 40,63 грн (+13 копійок).

Трохи змінилася вартість валют і на українському міжбанку. Як саме можна дізнатися з інфографік нижче:

Курс долара у банках України 12 серпня

Курс євро у банках України 12 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у якому разі вартість долара США може підвищитися до 120 гривень. Все залежатиме від подальшого успіху українського експорту.