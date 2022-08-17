Долар на чорному ринку знову поповз угору: експерт засмутив прогнозами

Кризові ситуації завжди негативно позначаються на економіці і, як наслідок, курс валют

На чорному ринку України ситуація знову змінюється у бік поступового підвищення ціни долара. Вже вранці середи, 17 серпня, вартість американської валюти у продажу дорівнювала 40,55 грн, що відразу на 30 копійок дорожче, ніж у попередній банківський день. При цьому, на думку економічного експерта Артема Ваганова, гривня в кризові періоди зазвичай має властивість до девальвації, тому без припинення війни говорити про стабілізацію ситуації поки що не доводиться.

Як передає "УНІАН", фахівець наголосив, що чим довше продовжаться активні бойові дії на території України, тим вище "задиратиметься" значення долара. На це впливає існування "історичного тренду" на знецінення нацвалюти.

"Було всього чотири роки, в які гривня зміцнювалася по відношенню до долара, — зазначив Ваганов. — Найбільша ревальвація була в 2018 році, коли гривня зміцнилася на 14,5%. Девальвував курс у кризові роки набагато швидше — від 150% до 197 % на рік".

Експерт також наголосив, що загалом таких періодів зниження цінності гривні у період незалежності України було кілька. Для того щоб українці могли зберегти свої заощадження, Артем Ваганов пропонує вкладати їх у різні активи.

З тим, що гривня продовжить падіння, частково згоден і свіжий курс валют на чорному ринку. Як згадувалося, у продажу 17 серпня за долар просять 40,55 грн. При купівлі американська валюта трохи дешевша — 40,30 грн. І все одно це на 25 копійок дорожче, ніж днем раніше.

Курс валют на чорному ринку України 17 серпня

Подорожчав і євро. У продажу європейська валюта переступила чергову позначку — зараз коштує 41,09 грн. При купівлі у вас за євро попросять в середньому 40,70 грн.

Ситуацію на міжбанку України описано в інфографіках нижче:

Курс долара в Україні 17 серпня

Курс євро в Україні 17 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" спілкувався з економічним експертом Олександром Охріменком, який спробував спрогнозувати вартість валюти до кінця серпня.