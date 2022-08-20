Долар на чорному ринку стабільний: експерт розповів, що чекати від цін вже цієї осені

Експерт розповів, що впливатиме на курс американської валюти в найближчі місяці

Головний банк країни (НБУ) може кардинально змінити свою політику щодо ситуації на валютному ринку вже найближчим часом. Якщо це відбудеться, то офіційний курс суттєво відрізнятиметься від готівкового. Проте поки що долар згідно з курсом НБУ утримується на позначці у 36,57 гривень.

Як для видання 24 канал повідомив економічний експерт Борис Кушнірук, подальші рішення регулятора залежатимуть від ситуації з платіжним балансом. За його словами, восени на курс долара більш за все впливатимуть обсяги надходження валюти в країни — тобто реальна ситуація з платіжним балансом.

Економіст зазначає, що виручка від експорту сільськогосподарської продукції поліпшить ситуацію на валютному ринку, проте ефект буде помітним лише через три-п'ять місяців.

Не менш важливим фактором, переконаний фахівець, є ситуація на фронті. Зокрема, мова йде про позитивний та негативний розвиток подій. Якщо реальний стане другий, негативний випадок, то попит на покупку продукції впаде.

"Якщо у тебе є впевненість, тобто ситуація поліпшується, то ти можеш навіть долари продати. Якщо у тебе є негативні очікування, валюта не продається. Ось і фактор, що змінює попит на іноземну валюту", — пояснив він.

Кушнірук також додав, що у вже звичній ситуації, безготівковий обсяг валюти є значно більшим за готівковий. І фактично тоді готівковий курс дуже прив'язаний до безготівкового. У нинішніх умовах, коли безготівковий ринок істотно знизився, це обмежує можливість впливати на ситуацію.

Ситуація на чорному ринку поки що демонструє відносну стабільність навіть попри здорожчання цін на валюту упродовж минулого тижня.

Якщо розглянути ситуацію в рамках даних, які публікує фінансовий портал "Мінфін", то упродовж останніх днів американська валюта частково своє зростання призупинила. Зокрема у перший вихідний тижня, 20 серпня, долар під час купівлі коштуватиме 40,74 гривні. Водночас продаж обійдеться у 40,95 гривень.

Що стосується розцінок на європейську валюту, то упродовж сьогоднішньої доби євро в обмінниках під час купівлі коштуватиме 40,80 гривень. А от під час продажу за нього доведеться викласти 41,15 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка умова на думку експертів, змусить долар утримати свої позиції.

Також нагадаємо, що на думку аналітиків ціна на американський долар у серпні суттєво знижуватися не буде і коштуватиме близько 40 гривень.