Долар на порозі нової психологічної позначки: експерт розповіла, що впливає і яким буде курс на чорному ринку

Головне завдання — утримати долар від переступу позначки 41 гривню, інакше подорожчання продовжиться

Поки в Україні триває тенденція перевищення попиту на долар над його пропозицією, сама американська валюта продовжує невблаганно зростати на чорному ринку. У вівторок, 23 серпня, долар чи не вперше дорожчий у покупці, ніж євро — коштує 40,80 грн (різниця п’ять копійок). На думку директорки департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, зараз для українців дуже важливо утримати долар у межах 41 гривні, щоб не допустити подальшого подорожчання.

Про це повідомляє "24 канал". Експертка пояснила, що багато продавців валюти були б не проти підняти планку вартості долара США. Але цю лінію "опору", яку утримують інші представники ринку та НБУ, зокрема, подолати поки не вдається.

Крім людського чинника, що впливає курс валют на чорному ринку, є також і політичні.

"На мою думку, зараз додатковий тиск на гривню в готівковому сегменті створює психологічну напругу в суспільстві, яка виникає через очікування посилення військової агресії з боку росії напередодні 24 серпня і безпосередньо в День Незалежності", — підкреслює фахівець.

Вона сподівається, що переступити за 41 гривню долару все ж таки не вдасться. Але якщо таке станеться, то, за словами Ганни Золотько, вже до кінця тижня американська валюта коливатиметься в межах 40,5-41,5 гривень. Сама експертка, як не сумно, схиляється більше до другого варіанта.

Судячи з оновленого курсу на 23 серпня, Золотько не така вже й далека від істини. Долар у покупці подорожчав за добу на 20 копійок, сягнувши 40,80 грн. Під час продажу за валюту США просять 40,97 грн, що на 12 копійок перевищує показники понеділка.

Курс валют на чорному ринку 23 серпня

Євро теж трохи змінився в ціні. Мова не про продаж, який стабільний — 41 гривня. А от при покупці за європейську валюту в середньому просять 40,75 грн, що на 10 копійок дорожче, ніж днем раніше.

Як виглядає ситуація на українському міжбанку, можете дізнатись із графіків нижче:

Курс долара у банках України 23 серпня

Курс євро у банках України 23 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яке рішення на фінансовому ринку України може призвести до подорожчання долара щонайменше втричі. Свій прогноз озвучив банкір Сергій Фурса.