Долар на чорному ринку тримає позиції: експерт розповів, чого чекати до кінця вересня

Різкого стрибка вгору у долара не буде, але й покращення вартості гривні чекати не варто

Другу добу поспіль на чорному ринку України спостерігається тимчасове затишшя щодо вартості іноземних валют. Долар ледве змінив свою вартість у бік подорожчання, утримуючи середню ціну 41,40 грн, а євро трохи подорожчав під час продажу. Втім, така ситуація навряд чи протримається тривалий час. На думку економічного експерта Олексія Куща, до кінця вересня ми спостерігатимемо поступову девальвацію нацвалюти, що дозволить долару зміцнитися в обмінниках на рівні 42-43 гривень.

Про це фахівець розповів у коментарі "Телеграфу". За його словами, на зміну курсу валют в Україні зараз впливає чимало чинників, причому в обидві сторони. Це і відтік гривні із банківських установ, і збільшення аграрного експорту, і додаткове виведення долара на карти українців у Європі.

"Але всі вони наразі не відіграють ролі, достатньої для різкого стрибка курсу долара у бік його зростання, — переконаний Кущ. — Загалом тенденція до девальвації гривні зберігатиметься, але це відбуватиметься поступово".

Експерт прогнозує, що вересень українці можуть закінчити із ціною 42-43 гривні за "чорний долар".

Свіжий курс, опублікований ресурсом "Мінфін", поки що не дає достатніх приводів для занепокоєння подібним розвитком ситуації. Долар поки що демонструє відносну стабільність. Друга доба поспіль його ціна у продажу дорівнює 41,60 грн, при купівлі — 41,40 грн.

Курс валют на чорному ринку України 11 вересня

Євро не змінив своєї вартості при купівлі – за нього знову просять 40,70 грн. Однак у продажу він подорожчав на більш ніж 80 копійок. У неділю, 11 вересня, його середня ціна дорівнює 40,95 грн.

Про ситуацію на міжбанку можна судити з інфографік нижче:

Курс долара у банках України 11 вересня

Курс євро у банках України 11 вересня

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може вартість долара за перший місяць осені злетіти до 50 чи навіть 100 гривень. Ситуацію прояснив аналітик Олександр Болтян.

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