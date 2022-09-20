Долар перевищив 42 грн: у чому причина і чи знизиться курс

Долар відреагував на побутову ситуацію в Україні, вважає експерт

Готівковий долар на чорному ринку продовжує зростати і попри прогнози експертів, що до кінця року він навряд чи подолає позначку 42 грн, цей рубіж було перейдено на ранок 20 вересня. Долар виріс і на продажу, і на покупці. Євро також підскочив у ціні, але не так помітно.

При цьому експерти не очікують суттєвого зростання вартості готівкового долара і пов’язують його стрибки з настанням холодного сезону. На думку економічного експерта Олега Пензіна, причиною стрибка стало масове придбання обігрівальних приладів і відповідно зростання імпорту та затребуваність американської валюти для цих цілей.

Як тільки ринок заспокоїться, стабілізується курс, вважає експерт. З ним загалом згодні й у Нацбанку. Заступник голови Ради НБУ Василь Фурман зазначає, що фіксований курс в Україні незначно відрізняється від курсу в обмінниках і це допустиме відхилення. Він також додав, що резерви НБУ стабілізувалися та збільшились, на курс гривні також позитивно вплинуло збільшення експорту.

Попри прогнози, долар нестабільний і курс досяг на чорному ринку 42,1/42,25 грн і в банках 41/42 грн за USD. Ці дані усереднені по Україні, залежно від регіону, середня вартість відрізняється. Наприклад, у Харкові за долар просять 42,175/42,4 грн.

Курс долара в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що курс долара в Україні може зростати на тлі новин із США та зміни фінансової політики американського центробанку. У такому разі зміни слід чекати вже з четверга. Негативно на національну валюту впливає і велика кількість товарів, що ввозяться в Україну.