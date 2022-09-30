Долар на чорному ринку подешевшав: експерт розповів, чому у жовтні ситуація може кардинально змінитися

Ситуація на готівковому ринку країни залишається нестабільною через низку чинників

Вже у наступному місяці готівковий курс валют може зрости. Таку ж саму ситуацію експерти пророкують й офіційній валюті. На думку економіста Данила Моніна, ситуація напряму залежатиме від обсягу фінансової допомоги від Європейського союзу.

Про це експерт розповів у своєму інтерв'ю для 24 каналу. За словами аналітика, через те, що у вересні Україні так і не вдалося отримати фінансову допомогу від Заходу, це суттєво позначилося на національній валюті, котра просіла в ціні.

Експерт припускає, що у жовтні курс долара в Україні може повернутися до зростання. Такий розвиток подій може бути зумовлений затримками постачання фінансової допомоги від ЄС. Крім того, є велика ймовірність того, що Національний Банк може ухвалити рішення про ще одну корекцію фіксованого курсу у бік 39 – 40 гривень у жовтні. І тоді очікується готівкове зростання до 43 – 45 гривень,

"Тож прогноз такий: курс 42 – 43 на готівковому ринку, якщо офіційний курс залишиться 36,57 і курс 43 – 45, якщо НБУ зважиться на ще одне послаблення гривні", — пояснив Монін.

Якщо розглянути ситуацію на чорному ринку України, то можна чітко відстежити незначне, проте впевнене падіння ціни на американську валюту. Зокрема, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", долар США в останній день робочого тижня подешевшав під час продажу до 41,90 гривень, хоча ще вчора його ціна складала рівно 42 гривні. Що стосується продажу, то у п'ятницю ціна становить 42,10 гривень, що на 10 копійок дешевше, аніж у четвер.

Європейська валюта в українських обмінниках сьогодні обійдеться українцям у 40 гривень під час купівлі. Водночас продаж вартуватиме 40,30 гривень. З цього можна зробити висновок, що "чорний" євро на відміну від вчорашніх цін подорожчав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку фінансових аналітиків ціна на американську валюту у жовтні може підскочити до 44 гривень за один долар США.