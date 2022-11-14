Чи буває стільки збігів? Чи пов’язаний фонд TECHIIA з російським букмекером 1XBET

Фонд TECHIIA що допомагає ЗСУ, може мати дуже близькі зв’язки з російським бізнесом

З часів російського вторгнення 24 лютого українців важко здивувати допомогою ЗСУ та біженцям – десятки тисяч людей займаються сьогодні цією роботою, а допомагають своєю гривнею їм абсолютна більшість мешканців країни.

Але все ж таки бізнесменам Олегу Кроту та Юрію Лазебникову, засновникам благодійного фонду TECHIIA це вдалося – вони допомогли ЗСУ на суму близько 60 млн дол, тобто близько 2 млрд грн.

Таку суму називали не тільки партнери, а й інші відомі волонтери, наприклад співачка, а нині волонтерка Даша Астаф’єва, яка розмістила спільне фото з Олегом Кротом на своїй сторінці в Instagram.

Дарина Астаф’єва дякує Олегу Кроту

Але незабаром у ЗМІ виникли питання.

А чи були 60 мільйонів доларів?

Вже 1 березня на офіційному сайті фонду TECHIIA з’явилася інформація про виділення 100 млн. грн. на допомогу ЗСУ, і після цього фонд періодично інформував про суму та номенклатуру переданої допомоги.

Однак останній подібний звіт із зазначенням куди пішли гроші, датований червнем, вказував суму у 620 млн грн, тобто приблизно в 3 рази менше, ніж було заявлено у серпні.

Останній звіт дав допомогу у 21,2 млн дол

На цю невідповідність звернули увагу у Forbes Україна, підкресливши, що:

понад 90% коштів, що витрачаються фондом TECHIIA, є власними коштами його засновників Олега Крота та Юрія Лазебнікова;

обидва бізнесмени є співвласниками холдингу TECHIIA, чия виручка за 2021 рік склала 62,2 млн дол.

Таким чином виходить, що або фонд віддав всю свою виручку за минулий рік, що швидше за все призвело б до його банкрутства, або ж сума пожертвувань була дещо перебільшена.

Але більш того, у Forbes Україна знайшли зв’язок між фондом TECHIIA та російським бізнесом.

TECHIIA та російські букмекери – три збіги?

У Forbes Україна звернули увагу на те, що співзасновник і фонду та холдингу TECHIIA Юрій Лазебніков до 21 березня 2020 року був директором ТОВ "Ме-Естейт". До нього компанією керував Сергій Ципін, який є власником ТОВ "Твоя беттингова компанія", офіційного представника російського букмекера 1XBET.

До речі, приблизно в той час, коли фонд TECHIIA повідомив про допомогу в 60 млн дол., Комісія з регулювання азартних ігор України анулювала ліцензію "Твоя беттингова компанія".

Сам по собі факт керівництва одним із співвласників TECHIIA фірмою, яка працювала на окупантів, ще нічого не доводив, зрештою Юрій Лазебніков є співзасновником понад десятка комерційних структур.

Другий збіг – активна реклама TECHIIA наприкінці серпня. Приблизно тоді як регулятор вирішував питання ліцензії "Твоя беттингова компанія". Наприклад, ліцензію відібрали 6 вересня, а той самий пост Даші Астаф’євої датується 29 серпня. Можна припустити, що саме питання позбавлення ліцензії обговорювалося саме в момент реклами діяльності фонду.

Нарешті третім "збігом" стала заява TECHIIA, в якій там категорично відкинули будь-який зв’язок з "Твоя беттингова компанія".

"Від імені компанії заявляємо, що ні холдинг TECHIIA, ні його партнери не мають жодного комерційного, понятійного чи будь-якого іншого відношення до компанії ТОВ "Твоя беттингова компанія", — йдеться на сайті фонду.

Але в той же час на сайті компанії WePlay, однієї з близько 20 компаній, створених засновниками TECHIIA і що входить в однойменний холдинг стверджується, що компанія 1XBET була партнером WePlay турнірів з кіберспорту, що проводяться весь 2021 рік.

Тобто холдинг TECHIIA, що офіційно не має жодних справ з ТОВ "Твоя беттингова компанія", пишається тим, що пряма російська фірма 1XBET є партнером однієї з фірм холдингу. Для третього збігу, що доводить, що TECHIIA не пов’язана з російським бізнесом – це забагато.

Збитковий бізнес та офшори

Втім, у діяльності TECHIIA є й інші дива. Наприклад, ТОВ "Славутич", яке здійснює діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих галузях.

Підприємство орендує у Києва земельну ділянку в 9,43 га поряд із Дніпром, а сама земля належить до рекреаційної зони та по сусідству з нею знаходиться київський готель "Фараон". Але куди цікавіше інше.

За даними сервісу Опендатабот, у 2020 році "Славутич" заробив 461 тисячу гривень, при цьому фінансовий результат компанії становив 13,865 млн грн збитків. Тобто фірма виходить абсолютно збитковою – ні багато, ні мало у 30 разів.

Тут є два варіанти: або фірма в 2021 стала різко прибутковою, або її збитковість просто для відводу очей. Але судячи з того, що компанія у 2022 році має податковий борг у 1,6 млн грн., ймовірніше саме друге.

Так, належить ТОВ "Славутич" фірмі "Течія холдинг лімітед", зареєстрованій у улюбленій вітчизняним бізнесом офшорній зоні Кіпру, в якій Олегу Кроту та Юрію Лазебникову належать по 50%.

Співзасновники "Течія холдинг лімітед" Олег Крот та Юрій Лазебник

Більше того, одним із двох директорів кіпрського офшору є сам Олег Крот, а зареєстрована компанія була 13 серпня 2019 року. Сам фонд TECHIIA, до речі, був зареєстрований в Україні 9 серпня 2019 року, такий ось збіг.

Виходить, що компанія, що належить двом успішним бізнесменам, через кіпрський офшор перебуває у суцільному збитку та боргах перед держбюджетом, проте продовжує працювати. То може вона потрібна для виведення коштів у офшор та ухилення від податків, що так "поважає" вітчизняний бізнес?

Цікаво, що власники російської 1XBET – РоманСеміохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін давно живуть на Кіпрі, тут же знаходиться і центральний офіс компанії беттинг. Ще один збіг?

Власники 1XBET – Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін

У самій TECHIIA продовжують стверджувати, що стали жертвами "брудної компанії в ЗМІ".

Взагалі ж російський бізнес йде на всілякі хитрощі, щоб приховати свою роботу в Україні, що воює сьогодні з Росії.