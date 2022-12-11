Долар знову дорожчає: чого чекати від валюти наступного тижня

Гривні прогнозують стабільність, що поки що не зовсім збігається з чинним курсом на чорному ринку

Поки в уряді прораховують ймовірний курс долара США на наступний рік, іноземна валюта в обмінниках поступово дорожчає. Порівняно з попереднім банківським днем долар продають на 10 копійок дорожче – по 40,90 грн. Однак найближчими днями очікується стабілізація ситуації, на що не в останню чергу вплине близькість новорічних свят.

Докладніше пояснив голова служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрій Крохмаль, пише "НВ". На його думку, зараз багато українців починають традиційно готуватися до зустрічі Нового року, завдяки чому частіше заходять на різні розпродажі.

Це здатне позитивно вплинути на курс національної валюти, адже зростає пропозиція на готівковому ринку. Експерт переконаний, що наступного тижня, із 12 по 18 грудня, від долара не варто чекати на серйозне подорожчання — він залишиться в межах 39-40 гривень.

Наразі курс валют на чорному ринку підтверджує слова Крохмаля. Так, 11 грудня в обмінниках можна купити долар у середньому за 39,93 грн, а продати — за 40,09 грн. Це трохи дорожче, ніж за валюту просили днем раніше. Вартість євро також трохи зросла: продаж – 41,80 грн, купівля – 41,63 грн.

Курс валют в Україні 11 грудня

Як ситуація з курсом валют на українському міжбанку, дізнавайтеся з інфографік нижче:

Курс долара в Україні 11 грудня

Курс євро в Україні 11 грудня

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще прогнози експерти дають для долара до кінця грудня.

Зазначимо, що серйозне подорожчання валюти експерт Богдан Слуцький бачить приблизно до осені 2023 року. Що на це вплине, читайте у нашому матеріалі.