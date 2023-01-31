Долар подешевшав ще більше: що принесе курсу валют початок лютого

Фахівці очікують серйозного стрибка вартості іноземних валют в найближчі дні

Стабільність готівкового долара США, що вражає останніми днями, вже із настанням лютого може різко змінитися. За словами аналітика Олексій Козирєва, пік цінових коливань та валюти припаде на перші два дні нового зимового місяця, хоча поки що про ймовірне здорожчання валют не йдеться.

Своїм прогнозом фахівець поділився на порталі "Мінфін". Він пояснив, що на вартість долара цього тижня серйозно впливатимуть різноманітні економічні засідання, які проходитимуть у Європейському центральному банку та Федеральної резервної системи США.

На цих заходах будуть розглядатися різноманітні чинники, які впливають на формування курсу долара, зокрема вартість нафти. Суперечність окремих питань і може викликати подальший дисонанс у вартості валюти. В Україні це теж можуть відчути, хоч і не надто особливо: коридор для готівкового долара експерт прогнозує в межах 40-41 грн, а для євро — від 42,50 до 44,05 грн.

Вартість валюти у банках, на думку Олексія Козирєва, дещо відрізнятиметься від обмінників. Так, вартість доллара він бачить у проміжку від 39,70 грн до 41,10 грн. Євро ж, на його думку, може коштувати від 42,20 до 44,25 грн.

Актуальний курс долара на чорному ринку поки не погоджується із жодними прогнозами щодо зміни вартості. Як і кілька діб поспіль, американська валюта навпаки — постійно дешевшає, чим самим допомагає зміцнитися гривні.

Курс валют на чорному ринку в Україні

Так, на ранок 31 січня, долар продають у середньому за 40,40 грн, що одразу на 7 копійок менше, аніж попереднього банківського дня. Купують валюту США за 40,31 грн. Змінилася і вартість євро. У продажу валюта коштує 43,65 грн, під час покупки — 43,46 грн.

Яку вартість валют виставляють в українських банках, дізнавайтеся з інфографік нижче:

Курс долара в Україні 31 січня

Курс євро в Україні 31 січня

Раніше "Телеграф" розповідав, чи приготував долар якісь сюрпризи на весь лютий. Своїм прогнозом поділився економіст Олег Пендзин.

Також ми аналізували, як може змінюватися вартість іноземної валюти у 2023 році і що на це впливатиме.