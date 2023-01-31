Від чого залежатиме курс долара на початку лютого: експерт назвав фактори

Банкір назвав, що може обрушити гривню

На початку лютого курс долара в Україні, найімовірніше, буде стабільним і залишиться в межах 40-41 гривні. Так вважає директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко.

У коментарі "Телеграфу" експерт пояснив, що тримати курс стабільним вдається внаслідок професійних дій НБУ і навіть більшою мірою системної фінансової допомоги міжнародних партнерів. Адже саме завдяки ній зменшується бюджетний дефіцит.

У свою чергу, це допомагає зусиллям НБУ встановити баланс між попитом та пропозицією на готівкову валюту, зберегти на постійному рівні облікову ставку та офіційний курс валют.

"На жаль, щодня війни обтяжений певною невизначеністю та непередбачуваністю. Саме тому ми не можемо врахувати всі обставини, здатні вплинути на валютний ринок. Але громадська віра у ЗСУ, потужний опір ворогові, ментальна стійкість українців, економічні рішення уряду та НБУ є вагомими складовими для оптимістичних очікувань", — резюмував Герман Марченко.

Нагадаємо, економічний експерт Олег Пензін вважає, що в лютому курс долара навряд чи буде вищим за 40 гривень, а можливо, навіть впаде і нижче за цю позначку.