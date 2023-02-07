Стабільність чи стрибки? Українцям пояснили, що буде з доларом найближчим часом

Експерт дав прогноз щодо курсу долара до 10 лютого

Курс долара в Україні до кінця цього робочого тижня буде стабільним, без різких стрибків. Основна частина обмінників банків і фінансових компаній сконцентрується свою роботу на готівковому ринку на форматі "з обороту".

Найближчими днями курс долара в українських банках перебуватиме в межах від 39,60 до 41,00 грн. Водночас євро перебуватиме у коридорі від 42,20 до 44,20 грн. Такий прогноз щодо курсу долара до 10 лютого зробив аналітик Олексій Козирєв, повідомляє "Мінфін".

"Основна частина обмінників банків та фінкомпаній сконцентрує свою роботу на готівковому ринку на форматі "з обороту", без особливої гри на розгойдування курсу, але при цьому продовжить оперативно реагувати на всі зміни щодо пари євро/долар на зовнішніх майданчиках", — сказав Козирєв.

За словами експерта, цього ж періоду на міжбанку долар перебуватиме на рівні стандартного коридору Нацбанку України — від НБУ від 36,5686 до 36,93 гривні. Якщо ж казати про євро, то в цьому разі будуть межі від 39,56 до 40,48 гривні.

Зазначимо, що сьогодні, 7 лютого, середній курс долара в українських банках становить 39,90 грн (купівля) та 40,33 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 40,13 грн, а продають по 40,21 грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фінансовий експерт Василь Фурман зробив прогноз щодо курсу долара на лютий 2023 року.