ФК "Хантер", попри війну, заплатила до бюджету понад 100 млн грн

Такі результати стали можливими завдяки напруженій праці всієї команди компанії

Фінансова компанія "Хантер", попри війну, заплатила бюджету понад 100 млн грн. Це стало можливим завдяки тому, що основний упор працівники компанії роблять на надійність та безвідмовність роботи системи та на безпеку клієнтів.

"Такі результати стали можливими завдяки напруженій праці всієї команди компанії. Ми надзвичайно ретельно ставимось до питань безпеки. Це стосується як кібербезпеки, так і можливості фізично здійснювати операції. Російська військова агресія, руйнування енергетичної інфраструктури та перебої зі світлом та зв’язком стали справжнім викликом для всіх високотехнологічних бізнесів. ФК "Хантер" завчасно придбала старлінки та генератори. Тож, ми працювали, не зупиняючись ні на день. Таку надійність високо оцінили наші клієнти", — розповів директор компанії Юрій Кузьменко.