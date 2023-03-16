Митники та експортери металобрухту налагодили тіньові схеми, завдаючи збитки державі - ЗМІ

Металургійним заводам знову загрожуватиме зупинка через нестачу сировини

Митники у західних регіонах України та експортери брухту чорних металів налагодили та запустили на повну потужність тіньові схеми зі збуту сировини до країн Євросоюзу, завдаючи державному бюджету мільйонних збитків. Про це повідомляє видання "Телеграф".

Згідно інформації видання, компанії-експортери брухту надають митникам фіктивні документи, які підтверджують нібито українське походження сировини, а митники навзаєм надають сертифікат EUR.1, який дозволяє зменшити сплату експортного мита із 180 євро до 3 євро за тонну.

"Неофіційні розцінки за таке дружнє ставлення митниці до тіньової схеми становлять від $60 з кожної тонни. І вже є випадки, коли ця плата досягла $100. Тому можна не сумніватися, що ця такса постійно зростатиме", — пише видання.

Завдяки цій схемі експорт брухту з України зростає за геометричною прогресією. Починаючи з жовтня, вже вивезено біля 45 тис. тонн сировини. За ці експортні обсяги держава не отримала до бюджету експортне мито на загальну суму приблизно 350 млн грн, стверджує видання "Телеграф".

Президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков прогнозує, що металургійним заводам знову загрожуватиме зупинка через нестачу сировини. "Ситуація з забезпеченням брухтом металургійної галузі близька до катастрофічної. Збір зараз на мінімумі у зв’язку з війною, бо найбільше брухту заготовлялося в східних промислово розвинених регіонах. Зараз вже існує побоювання, що в другому кварталі цього року ми стикнемося із дефіцитом брухту навіть за умови нульового експорту. Заготівельний бізнес в Україні більше ніж наполовину тіньовий, брухт скуповують по "липових" договорах, а вивозять з України часто за сертифікатами, які надаються на підставі недостовірних документів".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські експортери брухту чорних металів у лютому 2023 року вивезли до країн Євросоюзу близько 15 тис. тонн сировини, що є історичним максимумом на цьому експортному напрямі.