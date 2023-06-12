Солодке життя львівських чиновників – мер Садовий витрачає 6 мільйонів лише на таксі, аудитори шукають порушення

Державна аудиторська служба України розпочала перевірку

Львівський міський голова Андрій Садовий забезпечує солодке життя своїх чиновників, не шкодуючи на них бюджетних коштів. В усякому разі так виглядає той факт, що з початку року міський бюджет сплатив за поїздки на таксі співробітників мерії майже 6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє видання "Багнет", наводячи приклади подібних витрат, котрі усі пройшли через систему "Прозоро".

Так, 3,3 млн грн витратили на поїздки чиновників виконкому Львівської міськради, ще майже 1,4 млн грн – адміністрація голови Андрія Садового.

Але найцікавіше те, що переможцем усіх тендерів Львівської міськради на послуги таксі виявилася одна компанія – комунальне підприємство "Ратуша-Сервис". Вочевидь, виникає питання – перемоги саме КП відбулися через те, що влада не хоче віддавати бюджетні кошти приватній фірмі , чи переказ грошей на фірму, що підконтрольна мерії, просто дозволяє прикрити оборудки із цими коштами. Наприклад, вивести ці мільйони з бюджету, прикриваючись наданням послуг таксі.

Цікаво, що лише мерія Львіва на чолі з Андрієм Садовим чомусь вирішила, що чиновники мають їздити на таксі, на що під час війни виділила майже 6 млн грн, і це ще не минуло і півроку. При цьому видатки на таксі для чиновників не передбачені в бюджеті жодної іншої із 73 громад Львівщини, а також у видатках Львівської обласної ради та Львівської обласної військової адміністрації.

Таким саме питання задалися і в Державній аудиторській службі України і своїм наказом від 05.06.2023 №19-з зайнялися моніторингом процедури закупівлі послуг таксі на 3 млн 336 тис. грн для чиновників виконкому Львівської міськради.