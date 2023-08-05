Продовжить рости? Яким буде курс долара наступного тижня

Зростання курсу долара спровоковано низкою факторів

Курс долара в Україні наприкінці поточного тижня почав рухатися вгору. Очікується, що найближчим часом ця тенденція збережеться, оскільки для зростання ціни американської валюти є кілька причин.

Прогноз курсу долара на тиждень 7-13 серпня дав доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков.

Останніми днями долар демонстрував помірне зростання щодо гривні, перебуваючи в коридорі 37-38 гривень. Найближчим часом, ймовірно, курс утримається у цьому діапазоні.

"Але чогось дивного протягом наступного тижня я не чекаю. Навіть з огляду на те, що в Україні поступово дорожчає пальне, а внаслідок цього зростають і споживчі ціни, на валютному ринку спостерігатиметься помірний, спокійний процес курсового руху від 37 до 38 гривень за долар", — прогнозує Плотніков.

Зростання курсу долара спровоковане низкою чинників — збільшенням попиту на готівковий долар, припиненням роботи зернової угоди.

За даними порталу "Мінфін", у суботу, 5 серпня, середній курс долара в українських банках становить 36,95 грн (купівля) та 37,60 (продаж). Готівковий курс — 37,30 (купівля) та 37,45 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким буде курс долара до кінця серпня.