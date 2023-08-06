Ймовірні збільшення курсової різниці: з'явився прогноз експерта щодо долара на наступному тижні

Наступного тижня валюта буде майже такою ж, як і наприкінці липня

Хоча наприкінці поточного тижня курс долара збільшився і продовжуватиме рости через деякі чинники, але протягом 7-13 серпня ситуація на готівковому ринку майже не зміниться. За прогнозами спеціалістів, коливання курсової різниці можливі з боку обмінників.

Як повідомляє у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, коливання курсової різниці можливі з боку обмінників, але на початку серпня валюта перебуватиме в коридорах 37- 37,5 грн за долар та 40,7- 42 грн за євро.

"Поточні коливання не перевищать 0,3 грн, а розмір спреду (різниці між курсом покупки та продажу) також не зазнає суттєвих змін — він збережеться в діапазоні 0,15-0,25 грн, без врахування можливого, але ситуативного "розтягування" обмінними пунктами міжкурсової різниці до 1 грн", — сказав Лєсовий.

За його словами, на прийдешньому тижні збережеться баланс між попитом та пропозицією. Тож, ситуація на готівковому ринку протягом 7-13 серпня залишиться стабільною: "Не варто очікувати суттєвих курсових зрушень: збереження "статусу кво" (значить залишити все так, як є) можна вважати цілком прийнятним".

Курс долара в Україні на 6 серпня

За даними порталу "Мінфін", у неділю, 6 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,00 грн (купівля) та 37,57 (продаж). Готівковий курс — 37,25 (купівля) та 37,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара до кінця серпня.