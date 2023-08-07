Долар не "стоятиме на місці": прогноз щодо курсу на цьому тижні

Національний банк України тримає все під контролем

На готівковому ринку України поки що панує стабільність валюти і, за словами аналітиків, така ж ситуація триматиметься протягом другого тижня серпня.

Як каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин для ТСН, з 7 по 13 серпня курс повернеться до 37,5 гривень за долар. До того ж нинішній курс долара в банках є навіть заниженим.

Олег Пендзин впевнений, що наразі стабільність на ринку стала завдяки НБУ та людям, які зрозуміли, що жоден з чинників не вплинув на ситуацію з обсягом західної допомоги для України.

"І бізнес, і населення зрозуміли: жоден з чинників, а це у першу чергу припинення зернової угоди, загострення ситуації на фронті не вплинули на обсяги західної допомоги Україні. Валюти на ринку достатньо завдяки тому, що Нацбанк не шкодує її продавати для підтримки нинішнього ринкового курсу, а фіксований офіційний курс гривні до долара поки залишається. Тому все заспокоїлось", – аналізує експерт.

Курс долара в Україні на 7 серпня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 7 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,00 грн (купівля) та 37,50 (продаж). Готівковий курс — 37,25 (купівля) та 37,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара до кінця серпня.