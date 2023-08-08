Попит на долар зменшується: що буде з курсом найближчими днями

Незацікавленість валютою з боку населення призведе до поступового зниження валюти

Хоча на ринку спостерігається більш-менш стабільна ситуація, однак з 7 по 13 серпня є ймовірність повільного тяжіння курсу долара до офіційного.

Як повідомляє Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько для "Канал 24", курс впродовж найближчих семи днів знаходитиметься в межах 37,1 — 37,5 гривень.

"Це дає привід прогнозувати поступове зниження попиту на іноземну валюту та корекцію готівкового курсу. На мою думку, цього тижня відновиться тренд на плавне зниження вартості готівкового долара", — каже експерт.

37,1 — 37,5 гривень за долар буде наслідком скорочення негативного показника купівлі та продажу минулого тижня.

Курс долара в Україні 8 серпня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 8 серпня, середній курс долара в українських банках становить 36,90 грн (купівля) та 37,55 (продаж). Готівковий курс — 37,30 (купівля) та 37,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в серпні валюта здорожчає до 38, якщо готівковий курс відірветься від офіційного, а наприкінці 2023 до 40 — через зменшення обсягів та нестабільне надходження фінансової допомоги від США та Європи.