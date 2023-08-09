Долар хитатиме, чи ні? Чого чекати від курсу найближчими днями

НБУ продовжить перекривати дефіцит пропозиції валюти на торгах

Фахівці прогнозують, що до 13 серпня є ймовірність повільного тяжіння долара до офіційного через незацікавленість валютою з боку населення. Однак до вихідних курс збереже свої позиції на рівні 37,5 гривень.

Як повідомляє аналітик Олексій Козірєв для порталу "Мінфін", у більшості кас банків до 11 серпня долар перебуватиме у межах коридору купівлі та продажу від 36,50 до 37,80 грн/дол. А в обмінниках фінкомпаній коридор курсів приймання і продажу американської валюти перебуватиме у вужчих межах — від 36,80 до 37,65 грн/дол.

"Котирування безготівкового долара перебуватимуть у вже звичному коридорі 36,5686-36,9343 гривні. НБУ продовжить продавати долар за курсом 36,9343 гривні, щоб перекривати дефіцит її пропозиції на торгах. За моїми розрахунками, за тиждень регулятор витратить на це від $290 млн до $480 млн", — каже Козирєв.

Курс долара в Україні на 9 серпня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 9 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,0 грн (купівля) та 37,50 (продаж). Готівковий курс — 37,30 (купівля) та 37,45 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Курс долара в Україні на 9 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в серпні валюта здорожчає до 38, якщо готівковий курс відірветься від офіційного, а наприкінці 2023 до 40 — через зменшення обсягів та нестабільне надходження фінансової допомоги від США та Європи.