Є три чинники, що можуть вплинути на долар: яким буде курс наступного тижня

НБУ поки не думає про процес лібералізації валюти

Хоча курс долара є більш-менш стабільним, однак з 14 по 20 серпня є ймовірність, що на готівковому ринку триватимуть "інерційні" процеси, які можуть позначиться на курсовому коридорі.

Як повідомляє Начальник департаменту казнечейства "Глобус Банку" для "24 Канал", хоча є чинники, які впливатимуть на валюту, але ситуація залишатиметься стабільною.

"Курс долара залишиться в межах 37 – 37,5 гривень, а на курс євро впливатиме передусім міжнародний курс пари долар/євро, тому коридор допустимих змін буде, як і двома тижнями раніше, в кордонах 40,7 – 42 гривень", — мовиться на сайті.

Банкір впевнений, що інші характеристики готівкового валютного ринку залишаться без істотних змін:

спред, різниця між курсом покупки та продажу, коливатиметься в діапазоні 15 – 25 копійок;

щоденні коливання валюти будуть на рівні 10 – 30 копійок;

рівновага між попитом і пропозицією на готівку буде збережена.

До того ж Лєсовий наголошує, що стабільність долара зафіксується до початку осені.

"Процес поступової лібералізації валютного ринку, що відповідає стратегії НБУ, перебуває на підготовчому етапі, тому до осені не варто очікувати глобальних "рухів" в бік, наприклад, єдиного курсу. Крім того, на готівковий ринок тиснутиме нерозв’язана проблема експорту української сільгосппродукції та активізація наступальних дій ЗСУ" – каже банкір.

Експерт зауважує, що на курс валют також може вплинути й своєчасність надходження Україні міжнародної фінансової допомоги.

Курс валют в Україні 11 серпня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 10 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,0 грн (купівля) та 37,60 (продаж). Готівковий курс — 37,35 (купівля) та 37,49 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Курс валют в Україні 11 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в серпні валюта здорожчає до 38, якщо готівковий курс відірветься від офіційного, а наприкінці 2023 до 40 — через зменшення обсягів та нестабільне надходження фінансової допомоги від США та Європи.