Попит на долар падає: що буде з курсом в Україні до кінця тижня

Зміцнення гривні, ймовірно, не відбудеться

До кінця цього тижня ситуація на валютному ринку України хоча і прогнозується стабільною, однак зміни все ж таки будуть.

Як повідомляє директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько, є два чинники, які можуть, але не суттєво, вплинути на курс долара.

Вона виокремлює наступні фактори: наближення осіннього періоду та побоювання українців щодо повторення енергетичної кризи через обстріли інфраструктури.

"Зараз ми знаходимося у доволі сприятливому для гривні часовому проміжку – в середині місяця попит на валюту з боку населення зазвичай знижується. Тому я не прогнозую подальшого зростання курсу. Щоправда, з огляду на сформований на ринку фактичний баланс між попитом та пропозицією, й зміцнення гривні, схоже, чекати не варто", — мовиться у повідомленні.

Тож, як прогнозує аналітик, до кінця тижня курс долара знаходитиметься в діапазоні 37,3 – 37,8 гривні.

Водночас вона запевняє, що наближення осені й посилення побоювань українців з приводу повторення енергетичної кризи можуть дещо зміцнити долар, а це своєю чергою може підвищити попит на валюту на сірому ринку.

Курс долара в Україні на 17 серпня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 17 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,25 грн (купівля) та 37,95 (продаж). Готівковий курс — 37,76(купівля) та 38,04 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли українцям варто чекати на плаваючий курс долара в цьому році.