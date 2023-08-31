Процес вартістю в 40 тисяч дронів — як Фонд гарантування вкладів бореться за "Укрінбанк"?

Найгучніші справи в державному реєстрі судових рішень, які стосуються можливих зловживань в "Укрінбанку"

72 мільйони доларів — це майже 20 тисяч дронів Mavic, які ще "на вчора" потрібні на фронті нашим захисникам. Ця сума — еквівалент 1,8 мільярда гривень, які виплатив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб клієнтам "Укрінбанку" у 2015-2016 роках. Кошти взяли, як позику у Міністерства фінансів, а повернути мали б, зокрема, за рахунок активів "Укрінбанку".

Втім колишні акціонери банку все ще не полишають спроб відсудити ліквідні активи банку на користь створеної ними ж інвесткомпанії "Укрінком". Яку ось вже 7 років колишні власники банку намагаються видати за правонаступника "Укрінбанку". Наразі ця боротьба між Фондом гарантування вкладів та колишнім менеджментом банку виходить на фінішну пряму.

Для ексменеджменту банку рішення суду на користь держави та ФГВФО означає великі проблеми. Не тільки фінансові. Щонайменше 7 кримінальних проваджень розслідуються сьогодні щодо дій колишніх акціонерів "Укрінбанку". Слідство ведуть Національна поліція України, НАБУ та навіть СБУ.

Ми промоніторили справи в державному реєстрі судових рішень, які стосуються можливих зловживань в "Укрінбанку". Далі пригадаємо, чого стосуються найгучніші з них.

Зловживання на 1 млрд

Причиною неплатоспроможності банку, як і причиною величезного спротиву, щоб "Укрінбанк" забрати з-під контролю Фонду гарантування вкладів, можуть бути зловживання колишнього менеджменту. А їх лише в 2016 році, як повідомляв ФГВФО — було виявлено порушень на 864 мільйони гривень. Враховуючи зміну курсу долара, мова про суму, яка на сьогодні еквівалентна 1,5-2 мільярдам гривень. А це ще близько 20 тисяч дронів.

Про зловживання в липні 2016 року повідомляв в коментарі "Українській правді" заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Оленчик.

Три з одинадцяти заяв до правоохоронних органів, які подали в ФГВФО стосувалися власників, керівників та посадових осіб банку. Через таємницю слідства у Фонді відмовили на запит "Телеграфу" в наданні копій цих заяв.

Водночас, під час перевірки відкритих джерел нам, ймовірно, все ж вдалося знайти провадження, щодо зловживань акціонерами і топ-менеджментом "Укрінбанку". І найбільшими з них є кредитування пов'язаних бізнесів.

За даними УП , йдеться про суму в 600 мільйонів гривень. Станом на 2016 рік саме стільки могли становити кредитити "Укрінбанку", видані "інсайдерам", тобто пов’язаним компаніям.

Кредити "для своїх"

Інсайдерське кредитування стало причиною, через яку посипалися більшість банків у 2014-2015 роках. В історії "Укрінбанку" під керівництвом Володимира Клименка таких кейсів також виявилося безліч.

Серед них кредити для "Ватутінського хлібокомбінату". Його власником у 2016 році міський голова Ватутіного прямо називав "Укрінбанк". За керівництва банком Володимира Клименка "Укрінбанк" інвестував в хлібзавод на Черкащині понад 80 мільйонів гривень.

А після визнання банку неплатоспроможним у хлібокомбінату швидко почалися фінансові проблеми. В 2016 році завод опинився на межі банкрутства, його працівники виходили на мітинги палити шини. Учасники ринку повідомляють, що Володимир Клименко намагався продати підприємство, але так і не знайшов покупця. В 2018 році майно хлібозаводу було пущене з молотка .

Ймовірно, ще одним пов'язаним підприємством, яке не пережило ліквідацію "Укрінбанку", стало ТОВ "Агропром-В", яке теж займалося виробництвом хліба у Ватутіному. Сьогодні ця компанія теж банкрут, втім, переглядаючи справу у реєстрі, ми виявили серед кредиторів збанкрутілої ТОВки "Ватутінський хлібокомбінат" та "Укрінбанк", із сумами вимог до "Агропром-В" у 13 та 3,8 млн грн відповідно.

Крім того, у "Ватутінського хлібокомбінату" та ТОВ "Агропром-В" виявився спільний засновник — ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ РЕСУРС". Весь цей бізнес збанкрутів разом із ліквідацією "Укрінбанку".

70 млн грн у подарунок колишнім бізнес-партнерам

Ще однією пов'язаної компанією, яка отримувала щедре кредитування від "Укрінбанку" в часи керівництва фінустановою Володимиром Клименком, могла бути ТОВ "Енергетична група". Деталі справи можна знайти у постанові Вищого господарського суду у справі № 910/10651/14 .

Як випливає з деталей справи, у період з квітня по жовтень 2013 року Володимир Клименко, з порушенням своїх повноважень та вимог внутрішніх нормативних документів Банку, видав банківську гарантію на користь ТОВ "Енергетична група" на суму майже 70 млн грн.

Про що було укладено договори, згідно з якими ТОВ "Енергетична група" зобов'язалась сплатити на користь бенефіціара — ТОВ "Іст Грейс" суму гарантії у випадку невиконання боржником зобов'язань за договором поставки.

Свої зобов’язання ТОВ "Енергетична група" так і не виконало, вони лягли додатковим боргом на суму 69 351 561 грн для "Укрінбанку". Тут варто додати лише, що до 2002 року засновником і бенефіціаром ТОВ "Енергетична група" був… сам Володимир Клименко. Хороший вийшов подарунок для колишніх бізнес-партнерів, а можливо, й не колишніх.

Лише по трьох виявлених пов'язаних компаніях — маємо суму кредитів від "Укрінбанку", які мають ознаки інсайдерських, на суму понад 160 мільйонів гривень, і мова про часи, коли курс був зовсім інший, ніж зараз. Скільки коштів було втрачено безповоротно, тобто фактично виведено з банку — мають відповісти правоохоронці.

Шахрайство, яке розслідує СБУ

Ще у 2016 році Служба безпеки України, після звернення ФГВФО, почала розслідувати кримінальне провадження за фактом перейменування ПАТ "Укрінбанк" в інвесткоманію "Укрінком". А також подальшого продажу інвесткомпанією майна "Укрінбанку" третім особам.

Такі дії колишніх акціонерів "Укрінбанку" слідчі СБУ кваліфікували як "шахрайство", принаймні саме такі формулювання фігурує у кримінальному провадженні №22018000000000303 , яке стосується відчуження колишнім менеджментом активів "Укрінбанку".

У 2016 році, завдяки накладенню арешту СБУ частину майна, яке належало банку, вдалося врятувати.

Сьогодні ж активи, які перебувають на балансі станом на серпень 2023 року і які, ймовірно, перебувають у заставі чи власності ліквідованого банку згідно з даними Youcontrol, — це 480 об'єктів нерухомості та 92 земельні ділянки по всій країні. Їхня подальша доля буде вирішена у суді.

Що буде далі

Повернення державі повноцінного контролю та можливості розпоряджатися активами "Укрінбанку" наразі вирішується в судових процесах. Після довгої перерви це стало можливим після рішення Великої Палати Верховного суду від 19 липня 2023 року у справі №909/578/17 .

Тоді Велика Палата ВС поставила остаточну крапку в питанні правонаступництва банку, зазначивши, що єдиним правонаступником банку може бути тільки Фонд гарантування вкладів, а не інвесткомпанія. Після цього ФГВФО також зміг поновити розгляд інших справ у судах, які дозволять остаточно повернути "Укрінбанк" під управління держави. В такому разі для всіх, хто брав кредити в ліквідованому банку, є шанси на об’єктивну реструктуризацію. А сам банк зможе вільно розпоряджатися майном банку та погасити свої зобов'язання перед вкладниками та державним бюджетом.

Одним з перших рішень вже найближчим часом може стати скасування перереєстрації "Укрінбанку" в інвесткомпанію "Укрінком", проведену у 2016 році. А також позбавлення "Укрінком" можливості використовувати ЄДРПОУ "Укрінбанку". Відповідну справу слухає Господарський суд Луганської області.

Ця тема стає все більш актуальною не лише в ЗМІ, а й для правоохоронців, для яких питання вартістю в 40 000 дронів — мало б бути одним з пріоритетних під час війни.