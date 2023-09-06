Скандал на смерті: як лобісти сумнівних китайських аптечок для ЗСУ відтісняють українського виробника

Поставки неякісних китайських аптечок у військові частини ЗСУ супроводжуються рейдерською атакою на єдиного українського виробника аптечок. У розпал війни здійснюється спроба перерозподілити ринок замовлень Міноборони на цей життєво важливий для бійців ЗСУ товар.

Скандал навколо силового тиску на єдиного українського виробника аптечок для ЗСУ, компанію "Київгума", обростає новими подробицями. Кримінальна справа, порушена Національною поліцією проти підприємства за підозрою у завищенні цін на аптечки, розвалюється на очах. Оскільки досудове розслідування затягується через відсутність підстав, "Київгума" самостійно звернулась до експертних організацій та отримала документальний висновок щодо ціни в ринку на момент поставок. Як повідомив "Бізнес Телеграфу" гендиректор виробника Андрій Острогруд, таким чином підтверджено безпідставність звинувачень, що буде в разі потреби використано в суді.

Тим часом стало відомо, що фокус уваги правоохоронців наразі змістився від "Київгуми" до компаній, що поставили в Україну китайські аптечки сумнівної якості через литовську фірму-посередника. Досі достеменно невідомо, хто за цими "литовцями" стоїть, коли, за якою ціною і за чиїм погодженням відбувались поставки. Але очевидно, що кримінальна справа проти "Київгуми" та просування китайських аптечок в Україні — результат зусиль однієї і тієї ж впливової групи осіб.

Схоже, саме тому кримінальна справа проти єдиного вітчизняного виробника аптечок, попри відсутність предʼявлення звинувачень, досі не закрита. Формально досудове розслідування може тривати до 18 місяців.

Китайські аптечки "під прикриттям"

Наприкінці серпня начальнику медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антону Шевчуку, який попросив Командування медичних сил замінити неякісні китайські турнікети, оголосили "сувору догану". Про це повідомила волонтерка Оксана Корчинська, до якої начмед звертався за допомогою із заміною неякісних аптечок. За інформацією "Бізнес Телеграфу", йдеться про партію з близько 40 000 аптечок, яку ще минулого року намагались продати благодійному фонду United24 через українську фірму-посередника, але тоді угода зірвалась.

Ділки на цьому, схоже, вирішили не зупинятись, і, судячи з інформації з частин ЗСУ, таки змогли поставити сумнівні аптечки військовим. Наприкінці липня 2023 року зʼясувалося , що непридатність турнікетів з китайських аптечок підтверджена тестами державного підприємства "Укрметртестстандарт". Попри це, комісія Міноборони провела власну перевірку і вирішила не відкликати аптечки, від яких залежать життя бійців ЗСУ.

Активне просування китайських аптечок у ЗСУ відбувається одночасно з брудною спробою перерозподілити ринок із залученням групи зацікавлених осіб у правоохоронних органах.

Атака на "Київгуму"

У розпорядженні "Бізнес Телеграфу" є документи, які проливають світло на виконавців рейдерської атаки на компанію "Київгума".

Національна поліція вже два місяці намагається знайти бодай якісь зачіпки, аби звинуватити компанію. Для цього на вивчення взяті всі документи постачальника аптечок за 2021-22 роки. За цей же період аналізуються дані операторів звʼязку щодо телефонних номерів, які належать керівнику "Київгуми" Андрію Острогруду та навіть командуванню Медичних сил ЗСУ. Одночасно Державна податкова служба збирає інформацію щодо платежів "Київгуми" за останні 2,5 роки для передачі Національній поліції.

Генеральний директор компанії Андрій Острогруд вважає, що метою тиску силовиків є намагання відтіснити "Київгуму" від прямих контрактів з Міністерством оборони. На його думку, таким чином координатори рейдерської атаки хочуть розчистити місце для фірми-посередника, яка продаватиме для ЗСУ дешеві китайські аптечки.

Хто стоїть за китайськими аптечками?

Скандал навколо аптечок з Китаю припав на другу половину липня, коли волонтерка Оксана Корчинська повідомила про поставку українським бійцям неякісних турнікетів, а також звичайної марлі замість хімічного кровозупинного бинта. За даними волонтерки, на фронт завезли 40 тисяч неякісних китайських турнікетів. Корчинська відзначила, що минулого року спостерігались спроби поставок подібної продукції у частини ТРО. Але тоді цю операцію вдалося заблокувати.

За словами Андрія Острогруда лобіювання китайської продукції з боку окремих високопоставлених силовиків спостерігається з середини 2022 року. Тоді до нього приїжджав підприємець, такий собі Олександр, з пропозицією… "поділити ринок". Частину госпіталів, через які здійснюється поставка на ЗСУ, залишила б собі "Київгума", а решту — фірма-прокладка, яка працює з китайським товаром. Отримавши відмову, незваний гість попередив про майбутні проблеми з контрактами Міноборони та можливу кримінальну справу. Нинішній тиск з боку силовиків підприємець вважає прямим наслідком цих погроз.

Хто здійснює рейдерську атаку?

Згідно з документами, які є в розпорядженні "Бізнес Телеграфу", 5 липня слідчий суддя Печерського районного суду Шапутько С.В. схвалив тимчасовий доступ до речей та документів Андрія Острогруда у кримінальній справі про закупівлю аптечок за завищеними цінами. Жодних доказів завищення ціни у судовому рішенні не наведено. Клопотання про це судове рішення здійснив слідчий Нацполіції Андрій Гречаний. Згідно з документами, кримінальну справу він порушив ще 12 квітня 2023 року.

Вже 10 липня цей же слідчий Андрій Гречаний робить ще одне клопотання до Печерського районного суду щодо доступу до документів в податковій щодо компанії "Київгума". І знову отримає схвалення, цього разу рішенням судді Остапчук Т.В. Цього разу у судовому рішенні наводяться хоч якісь аргументи слідчого у кримінальній справі. Зокрема, Андрій Гречаний повідомив суду про підвищення ціни аптечки виробництва "Київгуми" у вересні 2022 року на 8,3% (!) порівняно з контрактом липня 2022 року.

Той факт, що за цей час подорожчала електроенергія, пальне, імпортні складові аптечки для ЗСУ, слідчий Андрій Гречаний міг встановити звичайним запитом на підприємство. Коли такий запит все ж таки зʼявився, зʼясувалося, що слідчого цікавить вся фінансова документація "Київгуми" за 2021-й та 2022 роки. Одночасно гендиректор компанії Андрій Острогруд почав отримувати інформацію про підготовку "маски-шоу" — обшуків на його підприємстві з використанням силовиків. Не чекаючи таких гостей Андрій Острогруд відправив до слідчого адвокатів з повним переліком документів.

Під час передачі документів між адвокатами та слідчим відбулась дуже цікава розмова. Він зізнався, що у цій справі є лише "секретарем". Мовляв, координація справи здійснюється згори.

Підтвердженням цьому стала активізація тиску з іншого боку — Податкової служби. Податківці Броварів за наказом згори підготували копії всіх звітів "Київгуми" за останні роки. Пошуки хоч якихось фактів несплати податків наразі ні до чого не призвели. Річ у тім, що за 2022 рік "Київгума" сплатила 48 мільйонів гривень податків, а за пів року 2023-го року — майже 60 мільйонів.

Далі буде…

До кого саме нагору ведуть ниточки, за які смикають координатори рейдерської атаки на єдиного постачальника аптечок для ЗСУ, поки що невідомо. Очевидно, що надумана кримінальна справа та пошук податківцями бодай якихось порушень на "Київгумі" — повʼязані. Також не викликає сумніву зацікавленість деяких високих посадовців у державних силових структурах організувати масштабні поставки в Україну дешевих китайських аптечок замість українських. Деталі рейдерської атаки на "Київгуму" мають негайно стати предметом розслідування НАБУ та ДБР. "Бізнес Телеграф" надасть цим органам всю зібрану інформацію. Зокрема й ту, яку поки що не вдалося підтвердити документами.

Тим часом "Київгума" продовжує постачати аптечки для ЗСУ через… німецький Бундесвер. Міноборони Німеччини через німецьку компанію яка десятки років займається тактичною медициною, здійснила аудит виробництва, погодила зразки аптечок та відповідно підписала чинні контракти на поставку.

Водночас за інформацією "Бізнес Телеграфу", зараз у частинах ЗСУ здійснюється перевірка потреби в аптечках. Не виключено, що задовольнити її знову спробують ніби-то "волонтерською допомогою" у вигляді китайського непотребу.