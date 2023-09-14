Наміри УЗ обійти "Прозорро" підірвуть довіру до усієї антикорупційної інфраструктури в Україні - політолог

Валентин Гладких попередив про збільшення корупційних ризиків

Наміри АТ "Укрзалізниця" реалізовувати своє майно поза системою "Прозорро. Продажі" може підірвати довіру до усієї антикорупційної інфраструктури, яку вибудували за останні роки в Україні за допомогою західних партнерів.

Таку думку в коментарі "Апострофу" висловив політолог Валентин Гладких.

"Кілька років поспіль український уряд за допомогою наших західних партнерів проводив кропітку роботу з побудови в Україні всеохоплюючої антикорупційної інфраструктури. Одним із найважливіших її елементів є система "Прозорро". Тому, якщо "Укрзалізниці" вдасться вивести свої продажі з-під цієї системи, це стане важким ударом, який підірве довіру до усіх антикорупційних зусиль в Україні", — відмітив він.

За його словами, зараз створена антикорупційна законодавча рамка не передбачає виключень для жодного з учасників процесу: "Причина проста – це повернення людського фактора та, відповідно, збільшення корупційних ризиків".

"Зараз УЗ хоче продавати брухт за прямими договорами, умовно завтра захоче ще щось. Таким чином почнеться процес розвалу антикорупційної інфраструктури. Вочевидь заключення прямих закритих контрактів — це корупційний інструмент, ніхто не буде бачити, як саме формується ціна та умов продажів. В то й же час аукціони на "Прозорро" не дають приводів для сумніву в ціні чи умовах", — підкреслив Валентин Гладких.

Нагадаємо, що АТ "Укрзалізниця" просить уряд звільнити її від зобов’язання реалізовувати брухт чорних металів через систему "Прозорро".

За підсумками 2022 року "Укрзалізниця" успішно реалізувала через систему "Прозорро" 113,04 тис. т брухту чорних металів загальною вартістю 669,98 млн. грн.

З початку 2023 "Укрзалізниця" успішно продала на "Прозорро" 55,43 тис. т брухту чорних металів на суму 288,84 млн грн.