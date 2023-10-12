Здорожчання чи стабільність: що буде з доларом до кінця тижня

Експерт впевнений, що скуповувати валюту протягом цих днів буде марною тратою часу

Національний банк України скасував фіксований курс долара. Хоча на ринку є певні занепокоєння, але експерти прогнозують, що до 15 жовтня ніяких сильних курсових коливань не буде.

Як повідомляє начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий для OBOZREVATEL, спред (Ред. Різниця між безготівковим та готівковим курсами) скоротиться і не сягатиме вище 1%. Тобто, валюту скупати не варто.

За його словами, ситуація з доларом стане ще більш прогнозованою та адекватною, бо ринок "відійде" від скасування фіксованого курсу.

"За кілька днів ринок очікує, що ситуація буде більш-менш адекватною і прогнозованою: готівковий курс спиратиметься на об’єктивні економічні обставини, а різниця між безготівковим та готівковим курсами ще більше скоротиться і не перевищить 1%", – сказав банкір.

Він наголошує на тому, що зростання курсів минулого тижня стало певною мірою наслідком міжбанківських змін і "грою" на ринку обмінних пунктів.

Курс долара в Україні станом на 12 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 12 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 38,00 (купівля) та 38,15 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України продовжує дешевшати — 36,43 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні є ймовірність гіршого сценарію з курсом долара. Він може сягнути до 53 гривень.