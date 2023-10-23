"Це може підштовхнути курс долара": чому в Україні може здорожчати валюта

Аналітик дав прогноз

На готівковому ринку на прийдешньому тижні не відбудуться великі курсові коливання долара. За словами експертів, протягом 23-29 жовтня в Україні є один чинник, який, ймовірно, вплине на ріст курсу американської валюти.

Як каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин для ТСН, є шанс, що 26 жовтня НБУ знизить облікову ставку — відсоток, під який Нацбанк надає гривневі позики іншим банкам. Тоді це призведе до здорожчання долара.

"Ринок завмер, є велика ймовірність, що вже 26 жовтня на засіданні правління НБУ облікову ставку буде зменшено з 20% річних до 18%, а то й нижче, це може підштовхнути курс долара вгору, тому дочекаємося рішення регулятора", — пояснює Шевчишин.

За його словами, українцям не варто готуватись до нової вартості долара протягом цього тижня.

"На готівковому ринку на цьому тижні не очікую ні здешевлення долара у продажу, ні подорожчання у купівлі: кому з фізосіб дуже потрібно, той купить або продасть за тим курсом, який виставив банк", — додає Андрій Шевчишин.

Курс долара в Україні станом на 23 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 23 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,15 (продаж). Готівковий курс — 37,97 (купівля) та 38,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,54.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара до кінця року має серйозно змінитись. Експерти назвали дві причини, які впливатимуть на нього.