Чи чекати різких змін на валютному ринку найближчим часом: прогноз економіста

Фахівець розповів, чи є сенс скуповувати валюту

Курс долара в Україні демонструє стабільність, його коливання є незначними. Передумов для різкого зростання вартості американської валюти в Україні наступного тижня немає.

Прогноз курсу долара на тиждень 13 — 19 листопада дав доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков. Його публікує сайт "Pro Гроші".

Він вважає, що наступний тиждень не принесе різких змін на валютному ринку. Економіст прогнозує, що курс долара залишиться приблизно на тому ж рівні, що і на тижні, що минає.

"Рух іноземної валюти буде в межах певної тенденції, яка спостерігалася цього тижня. На готівковому ринку ця тенденція виявлятиметься в діапазоні 37-37,5 гривень за долар, а на безготівковому ринку – на рівні 36,8 гривні. Отже, найімовірніше, що на цих показниках курс долара залишиться стабільним протягом наступного тижня", — зазначив Плотніков.

Він додав, що на цей момент немає передумов для значного підвищення або зниження попиту та пропозиції на валютному ринку. Найімовірніше, він залишатиметься на рівні.

"Українцям, швидше за все, не варто чекати на раптові зміни. Важливо розуміти, що немає жодних провісників кардинальних зрушень у фінансовому сегменті. Тому немає сенсу поспішати з купівлею валюти", – резюмував професор.

Курс долара в Україні станом на 11 листопада

За даними порталу "Мінфін", у суботу, 11 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,25 грн (купівля) та 37,75 (продаж). Готівковий курс — 37,63 (купівля) та 37,72 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 36,03 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого очікувати від курсу долара в Україні 2024 року. На думку експертів, великої кризи можна уникнути, але на валютному ринку очікується "турбулентність".