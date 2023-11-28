Долар може подешевшати за однієї умови: чого очікувати від курсу до кінця тижня

Все залежить від інших країн

Експертки прогнозують, що на кінець листопада та початок грудня курс долара буде більш-менш стабільним. За деяких умов американська валюта може навіть здешевшати.

Як повідомляє член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин для ТСН, минулого тижня в Україну надійшло 1 млрд доларів від Світового банку, ще 1,5 млрд євро від Європейського союзу, а також — 900 млн позики від МВФ. Рішення про надання грошей було здійсненно 11 листопада.

"Тиждень тому я прогнозував: якщо фінансову підтримку України буде продовжено, а сподівання на це були, долар може знову подешевшати. Тепер Нацбанк здатний ще якийсь час підтримати стабільність гривні. Наступного тижня можливе навіть її невелике, у межах 20 коп., зміцнення щодо долара", — каже експерт.

Курс долара в Україні станом на 28 листопада

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 28 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,25 грн (купівля) та 37,75 (продаж). Готівковий курс — 37,50 (купівля) та 37,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,21 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштуватиме американська валюта у 2024 році.