Ймовірність змін є: чи зросте курс долара в Україні на цьому тижні

Українцям розповіли, чого чекати від долару

У грудні очікується два періоди курсових коливань, в одному з яких прогнозується стабільність.Однак найближчими днями, 4-8 грудня, експерти вважають, що зміни в ціноутворенні долара можуть як відбутись, так і ні.

Такий прогноз було оприлюднено на сайті Мінфін. Є три події, які, ймовірно, можуть впливати на американську валюту.

Три основні фактори, через які ситуація на ринку може змінитись

Валютні інтервенції Нацбанку, їх тактика та обсяги вливань на міжбанк;

Засідання Правління НБУ щодо облікової ставки (14 грудня), аукціони Мінфіну з розміщення ОВДП та депозитна політика банків;

Міжнародний чинник.

Однак, експерти впевнені, що українцям найближчим часом не варто готуватись до курсових коливань.

"Загалом же, особливих сюрпризів за курсом долара на українському валютному ринку я б цими днями не очікував. НБУ не зацікавлений у розгойдуванні ситуації та посиленні девальваційних очікувань у громадян". — як мовиться в прогнозі.

На міжбанку 4-8 грудня Національний банк продовжуватиме диктувати курсом на торгах за допомогою своїх інтервенцій (Ред. Інтервенції — вплив центрального банку країни на валютний ринок і валютний курс, що здійснюється шляхом продажу або закупівлі банком великих партій іноземної валюти), цінниками та кількістю виходів на міжбанк.

Готівковий ринок. У більшості обмінників різниця між купівлею та продажем долара буде коливатись в межах 20-40 копійок. А от вартість американської валюти у касах банку цього тижня очікується на рівні 36,60 гривень (купівля) та 38,00 гривень (продаж), а у фінкомпаній — від 37,00 до 37,80 гривень.

Курс долара в Україні станом на 4 грудня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 4 грудня, середній курс долара в українських банках становить 36,85 грн (купівля) та 37,45 (продаж). Готівковий курс — 37,30 (купівля) та 37,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,46.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ймовірні зміни на валютному ринку, які мають відбутись. Це буде пов'язано з новорічними святами.