На ринку очікується цікава ситуація: що буде з курсом долара до кінця цього тижня

Таке буває досить рідко

На цьому тижні експерти прогнозують коливання і дехто з них впевнений, що валюта безготівковому ринку точно має вирости в ціні. На готівковому ринку інакше складеться ситуація — він подешевшає або стабілізується.

Протягом 5-10 грудня готівковий ринок має дати зрозуміти, чи буде великий попит на американську валюту, як прогнозує член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН. Він не очікує ажіотажу на долар.

"Раніше можна було придбати щодня валюти на сто тисяч гривень, але мало хто з пересічних громадян міг собі це дозволити. Рішення Нацбанку своєчасне, бо валюти в Україні зараз більш ніж достатньо, однак навряд чи воно істотно збільшить попит на готівку", — пояснює фахівець.

Курс долара в Україні станом на 5 грудня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 5 грудня, середній курс долара в українських банках становить 36,90 грн (купівля) та 37,40 (продаж). Готівковий курс — 37,30 (купівля) та 37,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,53.

Нагадаємо, раніше експерт Тарас Лісовий розповів "Телеграфу", чого варто очікувати від долара у другій половині грудня.