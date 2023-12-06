Попит на долар буде невеликим: чого чекати від курсу до кінця тижня

Є один чинник, що точно впливатиме на показники

Цей тиждень, за думкою аналітиків, може принести на готівковий та безготівковий ринок курсові коливання. Однак інші мають думку, що великого здорожчання чи здешевшання американської валюти чекати не варто.

Стабільність буде спричинена наближенням новорічних свят, як прогнозує президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, передає ТСН. Серед населення буде спостерігатись попит на придбання подарунків.

"Тобто українці вже зараз витрачатимуть більше коштів на покупки та подарунки, а не на придбання валюти", — каже експерт.

Курс долара в Україні станом на 6 грудня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 6 грудня, середній курс долара в українських банках становить 36,85 грн (купівля) та 37,45 (продаж). Готівковий курс — 37,35 (купівля) та 37,45 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,66.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як змінюватиметься курс валют до кінця 2023 року.